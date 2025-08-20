自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

肺臟移植不用到北部 高雄長庚已完成6例

2025/08/20 17:19

罹患罕病LAM的張育宜（左）曾出書「住在月亮上的女孩」，如今「重返地球」能自由呼吸氣氣，醫治她20多年的主治醫師林孟志（右）也為她開心。（記者許麗娟攝）

罹患罕病LAM的張育宜（左）曾出書「住在月亮上的女孩」，如今「重返地球」能自由呼吸氣氣，醫治她20多年的主治醫師林孟志（右）也為她開心。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕肺臟移植是肺病末期病友重生的最後門檻，也是內臟移植中最困難的挑戰，過往手術多在北部醫院進行，不過高雄長庚醫院2021年起至今已完成6例，今（20）日有2名成功換肺的病友分享，「終於擺脫靠呼吸器維生的痛苦。」

18年前曾出書「住在月亮上的女孩」的作者張育宜，21歲時被診斷罹患女性罕見疾病「肺淋巴血管平滑肌增生症（LAM）」，就像住在月亮上要靠氧氣和呼吸器維生，從此除了到醫院回診，只能在家躺平、幾乎足不出戶，連日常生活都無法自理。

完成換肺手術的張簡女士（左），與張育宜（右），都已擺脫戴呼吸器多年的痛苦，現身分享能自由呼吸氧氣的喜悅。（記者許麗娟攝）

完成換肺手術的張簡女士（左），與張育宜（右），都已擺脫戴呼吸器多年的痛苦，現身分享能自由呼吸氧氣的喜悅。（記者許麗娟攝）

今年45歲張育宜去年初順利接受換肺手術，術後住院1年多，上個月終於拔掉氣切管和呼吸器，終結戴呼吸器23年的痛苦，像「回到地球上」可以自由呼吸氧氣，以前連洗澡都無法自理，現在也能洗碗、洗衣服，她說，期待可進步到能爬樓梯，之後最想到台灣各地看看。

高雄長庚肺臟移植團隊醫師林孟志指出，「肺淋巴血管平滑肌增生症」因肌瘤增生，會擠壓氣管，導致氣胸、乳糜胸、呼吸困難，使病友無法正常呼吸，是只有女生會得的罕病，且多在20多歲發病，全台僅約50例，台灣政治家施明德的長女施雪蕙也罹此病，曾於2005年換肺成功、2024年過世。

67歲的張簡女士則是30年前服用當時流行的減肥菜「守宮木」，由於天天打成汁飲用，僅吃1個多月就發現走路很喘，原以為是感冒，後續診斷出肺部嚴重纖維化，2007年開始戴呼吸器，2021年接受肺移植手術，現在可以不用戴呼吸器，她說「能幫家人煮晚餐，感覺很好」。

高雄長庚肺臟移植團隊主任羅乾鳴表示，肺臟無法活體移植，加上是「對外開放器官」容易因呼吸道感染，手術是心、肝、腎臟移植更困難，過去病友多是到北部手術，高雄長庚自2021年成立團隊，至今完成6例、術後出院率達84%，讓病友與家屬能減少南北奔波之苦。

高雄長庚肺臟移植團隊主任羅乾鳴指出，肺移植是所有內臟移植最困難的手術。（記者許麗娟攝）

高雄長庚肺臟移植團隊主任羅乾鳴指出，肺移植是所有內臟移植最困難的手術。（記者許麗娟攝）

高雄長庚肺臟移植團隊自2021年起已完成6例手術，病人現身分享喜悅的心情。（記者許麗娟攝）

高雄長庚肺臟移植團隊自2021年起已完成6例手術，病人現身分享喜悅的心情。（記者許麗娟攝）

