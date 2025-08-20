自由電子報
健康 > 杏林動態

智慧照護5大創新領先 成醫：護理師能多傾聽病患家屬心聲

2025/08/20 15:28

成大醫院護理部資訊工作小組的護理師群近年來逐步推動智慧照護的五大創新作為，並在院內外競賽獲獎。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕在數位醫療快速演進的浪潮中，成大醫院護理部資訊工作小組秉持「以人為本」的核心價值，致力將科技導入臨床第一線，提升照護品質與效率。近年來積極推動多項智慧化科技應用措施，5大智慧照護創新作為，有全國首創、也有進度領先各大醫院，展現智慧照護新典範。

成大醫院護理部主任馮瑞鶯與督導陳嘉容指出，成功大學和成大醫院推動科技導入計畫，護理部資訊工作小組以臨床實務為核心，推出五大創新作為，領先其他醫院：

1.全國首創的醫囑連動自動計價機制上線：以往需由護理師手動對衛材計價，自動計價機制能在護理師執行醫囑後，系統自動完成計價，簡化繁瑣流程，使護理師能投注更多心力在照護核心工作。

2.生理數據自動傳輸設備升級：過去對患者的體溫、血壓，須由護理師逐筆登錄；未來成醫每位護理師均配備專屬傳輸設備，量測資料即時傳回系統，提高準確度也節省手動輸入時間，實現「量測一次到位」的照護效率，估計相關設備就需2千多萬元預算。

3.身高體重數值自動上傳啟動：針對新入院或需定期量測的病人，量測後數據自動匯入病歷系統，達成資訊即時更新與無紙化管理。

4.院內儀器設備定位管理導入：以往需由護理師人工巡查設備財產，導入定位設備後，護理師可即時掌握醫療設備位置，簡化每日點班與定期資產盤點流程，降低作業負擔。

5為公務手機智慧化全面推行：未來計劃護理師人手配置1機，整合業務常用APP、支援點班、查詢病人資訊和同意書簽署等功能，強化跨單位聯繫與資訊流通，提升臨床作業效率與即時性。

成醫說明，創新措施不僅優化流程，更讓護理重心回歸病人，當科技簡化行政流程，護理師有更多時間與病人和家屬對話，傾聽患者方的期待與擔憂，這是智慧照護帶來最珍貴的價值。每1次自動化計價、每1筆即時更新的生理數據，背後的意義都讓護理師以更多微笑與溫柔，真誠地與病人互動、理解他們的需求，提供更有溫度的照護。

成大醫院護理部資訊工作小組近年來逐步推動智慧照護的五大創新作為。（記者王俊忠攝）

