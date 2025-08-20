健康網》家有新生兒注意！腸病毒伊科病毒11型襲 勤洗手保健康

預防伊科病毒11型，疾管署提醒，新生兒儘量留家中，並且落實濕洗手。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕依據衛福部疾管署歷年監測顯示，腸病毒的疫情通常在9月開學時出現流行，患者以5歲以下偏多，佔了重症比例高達9成。而在昨（19）日疾管署例行記者會上，疾管署說明上週新增2例伊科病毒11型腸病毒的重症個案，為中部一名出生8天的男嬰，另一名為出生5天感染的新生兒。疾管署提醒，伊科病毒11型發病5天內是轉重症的高風險期，須提高警覺。

疾管署防疫醫師林詠青在昨日表示，孕婦接近預產期時，要避免到人潮眾多的地方，並且保持勤洗手、戴口罩，都是保護自己的方式。萬一有症狀要先跟醫師說明。

疾管署衛教資料說明，「新生兒腸病毒感染」主要由B型克沙奇病毒或伊科病毒引起。初期症狀包括發燒、食慾不佳、活動力下降、躁動不安、皮膚出現紅疹、腹瀉或嘔吐等，病況進展嚴重時可引發凝血異常、心肌炎、肝炎、腦炎、新生兒敗血症。

疾管署網站呼籲，新生兒感染腸病毒初期可能會出現發燒或低溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速帶往就醫。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署提醒，準媽媽於生產前後做好手部及呼吸道衛生，並呼籲家中有嬰幼兒的民眾應落實個人與環境衛生，另適逢暑假期間，教托育機構、暑期班、夏令營、兒童遊樂場所等工作人員與家長，應加強環境衛生，定期消毒幼童常接觸之物品表面，避免帶幼童進出人潮擁擠之室內場所，並務必教導幼童落實良好的衛生習慣，如有症狀，應避免接觸孕婦及新生兒，以確保自身及周遭親友的健康。

同時，台南市衛生局也針對媽媽們提出下列建議：

1.準媽媽生產前後14天注意健康：避免出入人多密閉空間，如有發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，請告知醫師並暫停母嬰同室。

2.新生兒儘量留家中：避免探親、聚會，減少接觸機會，降低暴露風險。

3.落實濕洗手、少親密接觸：使用「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟肥皂正確勤洗手；成人有輕微症狀也可能傳染，務必戴口罩、不接觸嬰兒。

4.日常用品定期消毒：如奶瓶、玩具、床欄、門把，建議使用1:100稀釋漂白水擦拭，以減少病毒殘留。

相關新聞請見

新增2例新生兒腸病毒重症 母親產前都有疑似症狀

台南腸病毒人次上升14.5％ 以伊科病毒11型為主易引發重症

