未婚女子宮內膜癌 達文西手術切除 一併解決貧血

奇美醫院婦科團隊運用達文西機器手臂，13年來解決200名患者的子宮腫瘤問題。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕43歲未婚的女子因左手無力至奇美醫院就診，醫師診斷為缺血性腦中風，進一步檢查發現她有嚴重貧血，最終確診罹患子宮內膜癌2期。在內科治療穩定病情後，婦產部團隊運用達文西機械手臂微創手術進行子宮內膜癌完整分期手術，成功切除腫瘤，患者術後恢復良好，健康狀況穩定，持續定期追蹤。

而她的嚴重貧血問題，醫師說，因為切除內膜癌腫瘤、連同一併切除子宮，患者之後不再有月經出血情形，貧血問題迎刃而解。

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奇美醫院婦產部主治醫師孫怡虹指出，子宮腫瘤是女性常見的健康問題，包括子宮肌瘤、子宮腺肌症及子宮內膜癌等疾病，嚴重影響病人生活品質。由於子宮位於骨盆腔內，手術有一定挑戰與風險，尤其是腫瘤位置過深或體積較大，易壓迫鄰近器官或血管；骨盆腔狹窄影響醫師視野；腹內沾黏影響組織分離，使手術時間延長。對於希望保留生育功能的病人，更需精準剔除腫瘤，避免影響子宮內膜與血流供應，很考驗醫師的經驗值。

孫怡虹表示，傳統開腹手術雖能解決複雜婦科腫瘤問題，但大範圍切口影響術後恢復、增加併發症風險。相比之下，達文西機械手臂微創手術具備高解析度3D影像與靈活操作，能克服腹內沾黏、腫瘤過大、器官移位等挑戰，更可提高手術精準度與成功率。

台南奇美醫院設置的達文西機器手臂手術室。（奇美醫院提供）

達文西機械手臂優點有：

1.精準控制：醫師透過即時視覺回饋，可細緻調整手術力道，在狹窄的腹腔內精準移除病灶；2.減少創傷：手術傷口較小，能有效減少出血與疼痛，降低併發症風險；3.縮短恢復期：術後病人能更快恢復正常生活。

據奇美醫院婦產部統計，該院於2012年在南部率先引進第1部3代的達文西機械手臂迄今，成功為200名病人解決子宮腫瘤問題，手術成功率高達100%。目前，婦科達文西手術佔全院手術比例為24%，高於全國平均的22%。

孫怡虹說，奇美醫院於2012年率先引進達文西機械手臂，初期主要應用在癌症手術，隨著醫療技術進步與手術精細度提升，2020年導入新機型、逐漸擴大手術適應症範圍，包括大型子宮肌瘤、多發性肌瘤、黏膜下肌瘤、子宮頸肌瘤、子宮肌腺瘤及子宮脫垂，亦適用於合併器官移位或腹內沾黏等複雜病況。

2024年9月隨著健保對婦科7項手術的給付範圍擴大，病人負擔減輕，讓婦科達文西微創手術量穩定成長。奇美醫院持續提升手術品質，今（2025）年2月再增購1部第4代達文西機器手臂、設置第2間達文西手術室，2部達文西機械手臂可在院內同步運作，為不同患者做手術，讓更多病人受惠，享受更安全、精準的治療，以重獲健康。

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