健康網》高接梨是什麼梨？ 北農：超高技術跨國婚

高接梨（上）從花苞嫁接到授粉（下），再到果實成熟，梨農需要花費大量心血與時間。（資料照，健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高接梨的季節即將來臨！清脆多汁的高接梨是盛夏消暑的好選擇，但你知道嗎？「高接」梨不是梨的品種，而是一種超厲害的栽種技術！北農指出，農民從國外進口梨穗，透過精細手工嫁接，才能在台灣的土地上開花、結果，產出高品質的水梨。

台北農產運銷公司在臉書粉專「臺北農產」發文指出，高接梨都來自於日本、韓國等地「迎娶」回來的梨穗。嫁接過程相當不簡單，每年都需要進行精確的花苞嫁接，才能保證其清脆多汁、細膩爽口的品質。

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北農說，由於台灣的緯度、氣候與原產地不同，使嫁接技術比一般果樹更複雜。冬天時，農民從遠方進口梨穗，經精細修剪後進行嫁接，每朵都需用膠帶固定，顯示出高成本和高技術門檻。

北農表示，從花苞嫁接到授粉，再到果實成熟，梨農需要花費大量心血與時間。每一粒高接梨背後都有一段跨國婚禮的故事，不僅是台灣農業技術的結晶，更是農民辛勤勞動的成果。

至於高接梨如何挑選？農糧署指出有下列幾點：

1.果形：果形應選圓而端正者佳，不正則果肉較粗、果汁較少、口感較差。

2.成熟度：外觀有光澤，稍有通透感，品質最佳；外觀較暗，有粗糙感者，果肉粗、硬實、糖度低；過熟果則果肉軟，口感不佳。

3.果粒大小：小果因發育不良，故果肉粗、硬、水份少、品質不良，高接梨之特大型果則果肉較粗、甜度較低，故豐水梨果重在300~500公克間；新興梨為450~600 公克間品質最佳。

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