健康網》體內水分夠血液循環好！ 4招簡單判斷：小便這樣注意

醫師提到，天氣炎熱，很容易流汗，流失較多的水分，若飲水不足，血液循環會較差；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，水喝不夠，小心水分不足！科博特診所院長劉博仁提醒，炎熱天氣一定要主動喝水，千萬不要等到口渴了才喝水。當飲水不足，血液循環會較差，易發生便秘、反應力下降、口臭，可從小便顏色判斷，呈現深黃色或更深顏色時更要補水。

劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，成人1天喝水量約需2000c.c.，天氣炎熱，很容易流汗，流失較多的水分，若飲水不足，血液循環會較不好，容易發生便秘、反應力下降、易口臭，可從小便顏色判斷飲水量是否足夠，當小便顏色呈現深黃色或更深的顏色時，往往水量是缺乏的，此時更要補水。

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喝開水5要訣

至於喝水的好處，國健署提及，可避免血液太黏稠、減少熱量攝取，擺脫肥胖及慢性病威脅外，亦可維持恆定的體溫預防中暑，藉由排尿、流汗以及排便等方式，清除體內廢物，促進腸胃蠕動，進而預防便秘，以及避免尿道發炎，因此提出「喝開水5要訣」的技巧：

●起床一杯水：身體一整晚都沒攝取水分，起床後小口分次慢慢喝1杯300-500毫升的溫開水，促進腸胃蠕動、防止便秘。

●用餐前後配杯水：無論是在家或在外用餐，桌上準備1杯300-500毫升的水，餐前或餐後至少半小時前分次慢慢喝，取代含糖飲料，避免攝取過多的熱量。

●外出要帶水：準備500毫升以上的水壺，外出運動時隨身攜帶隨時補充水分，增加運動時的血液循環，避免脫水的發生。

●製作提味水：可在開水中添加少許檸檬片、各種新鮮水果切片等，或加入茶葉泡製冷泡茶。

●1,500的水：養成每天喝至少1,500毫升開水的好習慣，不要等到口渴才喝，且分多次喝、慢慢喝，喝得太急，或一次喝太多，反而會造成身體不適。

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