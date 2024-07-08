健康網》消暑紅龍果正當季！ 換個口味就「醬」做

農業部指出，紅龍果除了當鮮果享用之外，也可以帶皮打成泥，變身果醬；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅龍果的盛產季節主要集中在6到11月。農業部於臉書短片指出，紅龍果除了當鮮果享用之外，帶皮打成泥，下鍋與其他備料一起煮，再封裝到玻璃瓶，也可以搖身一變成為香甜的果醬！

需準備的食材：紅龍果600克、檸檬汁50克、冰糖80克、蜂蜜30克、玻璃瓶。使用前玻璃罐要消毒殺菌，這樣可以延長果醬的保存期限。

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簡單2步驟變身果醬

農業部指出，先準備紅龍果600克、檸檬汁50克、冰糖80克、蜂蜜30克、玻璃瓶。使用前玻璃罐要消毒殺菌，這樣可以延長果醬的保存期限，接著按照以下步驟：

1、選用有機紅龍果，將紅龍果洗淨後，削除萼片，分別果肉和果皮打成泥備用。

2、將紅龍果泥、紅龍果皮泥、冰糖、蜂蜜、檸檬汁到鍋子裡，煮到果膠出來裝入玻璃瓶中，放涼就完成。

紅龍果果醬除了抹吐司外，也可以變成紅龍果氣泡飲。快來動手試試看。

花青素是櫻桃15倍 抗氧化能力佳

根據癌症希望基金會資料，無論是紅肉還是白肉種的紅龍果，均富含維生素、礦物質、膳食纖維、多酚類及花青素等植化素，營養價值高，其中的多種維生素及植化素具有抗氧化、抗自由基的作用，據彰化師範大學研究顯示，紅肉紅龍果之花青素含量為櫻桃的15倍，並且為進口紅地球葡萄之28倍，抗氧化自由基的能力可說是凌駕於其他水果之上。

且紅龍果鈉含量極低、鉀含量高，適合患有高血壓的人食用，有助血壓的平衡，但是患有腎臟病的人則應避免食用，以免高量的鉀造成腎臟負擔。

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