健康網》夏季慎防熱傷害 醫列4叮嚀：含水蔬果不可少

醫師表示，保持水分充足非常重要，隨身攜帶水壺，並多吃富含水分的水果和蔬菜，例如西瓜、黃瓜，還可以順便補充維他命C；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正值夏季，還沒出門迎接明媚陽光和沙灘，就已經熱到「快融化」？耳鼻喉科醫師柯仁弘提醒，夏季不論室內、外都有可能中暑，或脫水、曬傷，他列出4點叮嚀，像是要記得多喝水，少喝咖啡與酒精等脫水劑；室內溫度保持在25到27度，冷氣不直吹；做好防曬，塗抹SPF30以上防曬霜；隨身帶水壺，多吃富含水分的蔬果如西瓜、黃瓜等。

少碰咖啡、酒精 冷氣開25到27度

柯仁弘在臉書粉專「鬍子醫生診間生活」發文指出，夏天的高溫可不是開玩笑的，中暑來襲可會讓人感覺頭暈目眩、出汗不止，還會整個人發燙、發燒而引發頭痛，預防上要記得多喝水，少喝咖啡和酒精這些「脫水劑」。

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他提到，即使待在冷氣房裡，還是有可能中暑，一旦室內外溫差過大，身體調節機制失靈，就可能導致中暑的發生。建議室內溫度保持在25到27度之間，這樣既涼爽，又不至於讓身體無法適應，同時也可以避免冷氣直吹、穿點薄長袖保護也很重要。

隨時補水 選SPF30以上防曬霜

夏天出門，汗水就像瀑布一樣狂流。柯仁弘表示，但別以為多流汗、就可以「流汗瘦身」，若是過度脫水會讓你覺得疲倦、頭痛，甚至引發更嚴重的健康問題。保持水分充足非常重要，隨身攜帶水壺，並多吃富含水分的水果和蔬菜，例如西瓜、黃瓜，還可以藉此補充維生素C，

柯仁弘說，接下來出門要注意，別認為曬傷只是小事，曬傷不僅讓人痛得像龍蝦一樣紅，還會增加皮膚癌的風險。請不厭其煩的塗上防曬霜，選擇防曬係數（SPF）30以上產品，每2小時塗1次，也別忘了穿上輕便的長袖衣物，戴上寬邊帽和太陽鏡，享受陽光但不被曬傷。

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