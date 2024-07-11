自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

連日高溫！10天418人熱傷害就醫 午後雷陣雨前更危險

2024/07/11 13:59

醫師提醒，當氣溫高、濕度高時，散熱也會變差，尤其每天午後來陣雨前要特別注意，小心熱傷害風險。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕近期連日高溫炎熱，衛福部統計，今年7月已有418人次因熱傷害就診，其中以7月3日55人次最多。北醫大學急診學科部定教授、開業醫師高偉峰提醒，人體主要靠輻射、傳導、蒸發、對流散熱，當氣溫高、濕度高時，這些散熱管道效果也會變差，尤其每天午後來陣雨前要特別注意，小心熱傷害風險。

衛福部指出，今年7月截至7月10，因熱傷害就診總計418人次，其中近一週為7月5日43人次、7月6日50人次、7月7日38人次、7月8日25人次、7月9日26人次、7月10日33人次，而去年7月全月總計887人次因熱傷害就診，目前7月尚未過半、已經接近當時的就診人次半數。

針對熱傷害定義，衛福部指出，其中包括熱及光之影響，如中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致之中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫，或其他特定的熱影響等；另過熱包括氣候過熱所致之意外事故、人為因素過熱所致之意外事故、過熱所致的意外事故。

高偉峰說，人體的散熱機制主要有4個管道，包括輻射、傳導、蒸發、對流等，其中輻射散熱是通過皮膚與周遭環境的溫度差，把較高的體溫往周遭發散，但周邊環境溫度與人體的37度越接近、甚至超越，散熱效果就越差，甚至可能反向讓人體溫度提高。

傳導方面，高偉峰解釋，當人體任何部位接觸相對冰涼的東西時，熱會從高溫流向低溫處，尤其水的傳導效果是空氣的32倍，這也是夏天很多人喜歡玩水消暑的理由；對流的散熱則主要表現在有風吹拂的環境下，通過周遭空氣的流動，也能有效帶走熱量。

蒸發則是人體最重要的散熱管道，高偉峰說，通過汗水蒸發，可以有效率的將皮膚表面的熱量帶走，但其效果受到人體本身排汗量與周遭濕度影響，比如抗組織胺、抑制腸胃蠕動的抗膽鹼藥物等，都會抑制排汗，周邊濕度越高則會導致汗滴難以蒸發、進而無法發揮散熱效果。

因此，高偉峰提醒，民眾出門在外，務必注意降溫與補水，也要儘量避免在每天10時至15時的高溫時段外出進行劇烈運動，每天午後雷陣雨前，溫度、濕度特別高，更是特別容易發生熱傷害的時間段，民眾千萬不要覺得天氣陰陰的就掉以輕心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中