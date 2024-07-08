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健康網》每天喝2000c.c.的水？ 一次看懂各年齡層飲水量
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天天氣熱，流汗多，適時補水很重要！過去曾聽過「每天至少得喝2000c.c.水」的說法。好食課營養師Christina楊婷貽在臉書粉專「好食課」發文表示，不同年齡層所需飲水量不同，因此分別列出各年齡層一日建議飲水量，其中像是6個月至1歲的嬰兒建議少量多次給予，不超過體重x30c.c.；成人則是要喝到體重（公斤）x30-40c.c.等。
各年齡層每日飲水需求量計算公式
6個月-1歲（接觸副食品後）：1歲以下嬰兒基本上不一定要飲水，建議少量分次飲用，最多不超過體重（公斤）x30c.c.，以免造成嬰兒負擔。
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1歲以上的孩童則可依據公斤數而有不同的飲水量計算
●10公斤以下：體重（公斤）x100c.c.，以9公斤幼兒為例即大約900c.c.飲水量。
●11-20公斤：基本為1000c.c.，體重超過10公斤多少，則每公斤增加50c.c.的飲水量，以16公斤幼兒為例，則大約是1000+（16-10）x50=1300c.c.。
●20公斤以上：基本為1500c.c.，體重超過20公斤多少，則每公斤增高20c.c.的飲水量。
●成人：體重（公斤）x30-40c.c.，以50公斤為例，約為1500-2000c.c.。
楊婷貽補充，上方飲水量包含茶、湯等液體攝取量，不包含固體食物中的水分，若想更精準決定飲水量者，還需根據個人汗液流失量來計算。另外，家中長輩常因口渴感下降而忘記喝水，記得提醒長輩主動喝水。
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