縮短黃金搶救時間 北北桃13家醫院到院前啟動葉克膜

記者會現場安排情境演練，示範OHCA患者到院前的緊急救護處置流程。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕對於到醫院前心肺功能停止（OHCA）的病患而言，爭取黃金救援時機可提高存活率。新北市消防局與北北桃13家急救責任醫院合作，推動「院前啟動葉克膜」機制，當救護車抵達現場，救護人員評估患者需要加裝葉克膜輔以治療，立即聯繫醫院提前準備，平均縮短5到10分鐘搶救時間，以台北慈濟醫院為例，約有26.1%OHCA患者康復出院，且無神經學後遺症。

新北市長侯友宜今（17）日出席「院前啟動葉克膜」記者會。侯友宜指出，新北市每年緊急救護案超過23萬件，居全國之冠，在消防局、衛生局與各急救責任醫院密切配合及共同努力下，新北市的OHCA康復出院率從2010年的3.1%逐年提升，至去（2024）年已達到11.68%，成功救回2647條寶貴生命，成績是六都第1名。

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OHCA康復出院者陳德慈（左）與台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽（右）合影。（記者賴筱桐攝）

記者會安排情境演練，示範OHCA患者到院前的緊急救護處置流程，包括119線上指導壓胸、多軌派遣制度、啟動院前葉克膜，以及到院後醫療團隊救治病患，過程逼真，OHCA康復出院者也出席活動切蛋糕，慶祝重獲新生。

亞東醫院急診醫學部醫師朱聖恩表示，亞東醫院率先在2023年4月推行「院前啟動葉克膜」，目前累計有30例個案，以往患者送到醫院後，才由醫療團隊評估是否需要加裝葉克膜，現在救護現場可立即評估，醫院提前做好準備作業，患者抵達急診至葉克膜開始運轉的時間，從過去32分鐘平均縮短為18分鐘，最快的案例是16分鐘，遠高於荷蘭36分鐘、日本22分鐘。

台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽指出，「院前啟動葉克膜」的適用條件包括心臟造成的休克、年齡小於70歲、民眾目擊倒地、立刻有人實施CPR，確保患者腦部缺氧的時間縮到最短，上述條件缺一不可，至於長期中風、昏迷、癱瘓或癌症末期等病患不適合。

「院前啟動葉克膜」受益者、60歲永和警分局警務佐陳德慈說，今（2025）年1月24日進行日常體能訓練，未出現任何不適症狀；卻突然昏倒失去意識，當時教官緊急施作CPR，立即送醫治療，感謝教官和醫療團隊，把他從鬼門關前拉回來，住院僅8天、2月1日康復出院，如今恢復上班，沒有後遺症。

新北市OHCA康復出院者一起切蛋糕，慶祝重獲新生。（記者賴筱桐攝）

新北市消防局結合北北桃13家醫院，推動「院前啟動葉克膜」機制。（記者賴筱桐攝）

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