高雄某高中8人長水痘6人同班 衛生局：疫情已獲控制

水痘具有傳染力，除了接種水痘疫苗，也應勤洗手、保持個人及環境衛生。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市一所高中近一周爆發水痘疫情，已知有8名學生確診，其中6名還是同班，有家長憂心發生群聚感染但學校卻未停課，不過校方回應，大部分學生都有施打疫苗，且確診學生都在家休養，學校亦已加強清消；衛生局則表示，獲報介入防疫管控，疫情已獲控制。

衛生局指出，9日晚間接獲某高中通報疑似水痘群聚，隨即啟動疫情調查及防疫管控，亦責請轄區衛生所督導校方立即進行環境清消及持續監測學生健康狀況，截至14日下午4時，共有8名學生確診水痘，主要是在6至12日經醫師診斷為水痘，目前未有新增個案全案，將持續監控至6月23日。另此案校方5月9日接獲家長通報，即依規定於24小時內完成通報。

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教育局表示，校方在出現水痘病例後，除通報衛生單位外，亦請確診學生在家休養至全身所有水痘均結痂變乾、同步開啟視訊教學輔助；此外，教育局即刻提供該班學生口罩、並於夜間啟用紫外線燈進行教室消毒、每日使用稀釋漂白水加強清潔，同時保持教室通風良好。為避免疫情蔓延，加強呼籲學生落實個人及環境衛生。

此外，有家長憂心17、18日國中教育會考將登場，教育局說明，經查該班級教室並未作為考場使用，校方訂於考試前一日進行全校清消整備作業，另除考試當日結束時予以場地清消外，也會加強廁所消毒，提高考場環境消毒頻率，並提供手部清潔等防疫物資，以供考生及考場人員維持個人手部清潔。

衛生局提醒，由於水痘傳染力強，衛生局針對防疫持續督導校方落實防疫管控措施，包括加強師生宣導手部衛生勤洗手及咳嗽禮節，追蹤發病個案及接觸者健康狀況，疫情班級暫停混班、跑班、社團等共同活動，經常接觸物品表面、教室及公共區域，以1000ppm漂白水每日3次消毒，另要求出現疑似症狀個案應落實生病在家休息至全身所有水痘均結痂變乾，以遏止疫情擴大。

水痘傳染途徑主要透過皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳播，或是經由接觸被水疱液或黏膜分泌物污染的物品而間接傳染，發病初期在紅疹出現前1至2天會有輕微發燒（37.5至39℃）、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後出現紅疹並發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹，最後結痂痊癒。

衛生局呼籲，「施打疫苗是目前預防水痘最佳方法，出生滿1歲幼兒應儘速由醫師評估接種」，此外因水痘潛伏期可長達21天，出紅疹前5天（一般為前1至2天）即已具傳染力，尚未發病的水痘接觸者就可能傳染給週邊的人，目前已有抗病毒藥物可有效治療水痘，出現疑似紅疹或水泡等疑似水痘病徵時，請立即就醫。

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