新冠疫情6月估達高峰！宜蘭週六免費接種疫苗 送衛生紙

宜蘭縣衛生局將於週六（17日）在縣立體育館設置新冠疫苗免費接種站，年滿6個月以上即可施打，並贈送每人1串衛生紙。（宜蘭縣衛生局提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕衛福部疾管署預警，新冠病毒的疫情可能在6月攀上高峰。宜蘭縣新冠門急診就診人次，已連續5週持續上升，上週更多達134人，目前縣內除有61家合約醫療院所提供施打疫苗服務，衛生局也將於週六（17日）在縣立體育館設置大型免費接種站，年滿6個月以上即可施打，並贈送每人1串衛生紙。

新冠疫情因出現新病毒株，再度進入流行期，為因應可能的疫情高峰，宜蘭縣衛生局將在17日上午8點至11點，於縣立體育館提供JN.1疫苗之免費接種服務，尚未接種民眾均可前往施打。

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宜縣衛生局長徐迺維說，年滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象，呼籲全民踴躍接種JN.1疫苗，增加保護力。目前65歲以上長者仍是併發重症或死亡高風險族群，提醒已接種1劑且間隔6個月長者，應盡快再接種第2劑疫苗增強保護力，降低重症或死亡發生機會。

宜縣衛生局表示，民眾只要攜帶健保卡就可前往縣立體育館免費接種疫苗，成功完成接種者，還會贈送每人1串8包衛生紙，數量有限贈完為止，另外全縣也有61家合約醫療院所提供接種服務。

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