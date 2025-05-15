陳奕迅染疫！新冠疫情上升 醫：這波傳染力高、年齡下降

歌手陳奕迅確診新冠肺炎。（My Kan提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕金曲歌王陳奕迅確診新冠肺炎，緊急延期在高雄巨蛋的演唱會，中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬表示，這一波新冠疫情的症狀變化不大，但特點是病毒與人體細胞結合的能力變高，因此傳染力變強，染疫年齡層也出現下降，不少10歲至30歲的病人。

黃高彬指出，台灣新冠疫情從4月底開始升溫，可能與國人海外旅遊上升，增加傳播風險有關，而像是香港也是呈現增加趨勢，但比較怪的是日韓降溫。整體來說，這一波新冠症狀與先前差不多，包含發燒、畏寒、咳嗽、喘、身體痠痛、頭痛、喉嚨痛、拉肚子、食慾不佳等，在臨床上與流感難以分辨，因此建議先使用快篩確認，以利後續治療。

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黃高彬也提到，目前發現新冠病毒棘蛋白又出現新突變位點，對人體細胞的親和力增加，提高雙方結合能力，加上免疫逃脫特性加強，因此傳播能力上升，且有染疫年齡層出現下降趨勢，10歲至30歲的病人變多了。

不過，黃高彬也提到，雖然傳播能力變高，但病毒為了長期存活，不會一下子把人搞死，不然它自己也活不了，因此殺傷力就會降低。

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