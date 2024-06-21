健康網》反覆流產恐跟免疫有關 醫曝4種狀況趕緊就醫

醫師指出，抗磷脂質症候群患者的白血球會大量製造抗體攻擊自身的磷脂質，並經由多種複合性機制，引起一系列的發炎反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕反覆流產、找不出原因？台北榮民總醫院婦女醫學部醫師許越涵表示，反覆流產恐怕是抗磷脂質症候群，平常無明顯症狀但可觀察4情況，包括：曾經有血栓相關疾病、曾有3次以上懷孕10週以內流產經驗、1次以上懷孕10週以上流產、發生一或多次34週內因子癲症或嚴重子癲前症造成正常胎兒的早產。

許越涵於臉書粉專「生殖醫學 許越涵婦產科醫師」發文分享個案，39歲的鍾小姐3年前曾經自然流產過一次，當時大約5週左右，後續一直無法順利懷孕，這幾年陸續做了6次試管療程療程，在各方面努力之下，好不容易有2次成功懷上，可惜一次是在大約8週左右，寶寶失去心跳，另一次是在滿10週不久後，又發生同樣的情況。

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她表示，在親友安撫、陪伴與積極鼓勵之下，大約過了1年後，她與先生整頓好心情後再次諮詢，由於胎停週數來到10週，便為她安排了自體免疫等相關檢查，也經由風濕免疫科醫師再次複查，確認她反覆流產的原因，就是所謂的抗磷脂質症候群。

反覆流產 恐抗磷脂質症候群作怪

她表示，細胞膜上的成份之一，而此類患者的白血球會大量製造抗體攻擊自身的磷脂質，並經由多種複合性機制，引起一系列的發炎反應。

她指出，根據研究發現，抗磷脂質症候群患者在懷孕期間，容易引起血栓，導致女性容易懷孕超過10週後不明原因流產、多次懷孕不足10週流產等情形。

這些患者平時可能並沒有明顯的症狀或沒被留意，而在求孕階段反覆流產才被發現，因此她建議，求孕夫妻如果發現有以下4情形，就可能需要考慮是否是抗磷脂質症候群引起的流產。

●曾經有血栓相關疾病。

●曾有3次以上懷孕10週以內流產經驗。

●1次以上懷孕10週以上流產。

●發生1次或多次34週內，因子癲症或嚴重子癲前症造成正常胎兒的早產。

許越涵表示，雖然經歷了多次流產的經驗，鍾小姐夫妻都經歷了一段傷心的日子，不過，找出原因後，也意味著後續的治療方向是相當明確的，在調整用藥後，鍾小姐如願地順利生下1個足月的健康寶寶，在這裡分享鍾小姐成為母親的喜悅。

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