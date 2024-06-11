健康網》血栓痔痛到爆！ 醫：4種人溫水坐浴可改這樣做

醫師表示，血栓等同於血管內瘀積血塊，所以溫水坐浴對於血栓痔的預防和治療便有極重要的效果；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然痔瘡是現代人常見的問題，但遇到血栓痔該怎麼辦？如一聯合診所醫師鍾雲霓表示，血栓等同於血管內瘀積血塊，所以溫水坐浴對於血栓痔的預防和治療便有極重要的效果。但如果在孕中、產後，或者膝蓋不適、不方便蹲坐的老人家，也可選擇站姿，或坐在馬桶上，用蓮蓬頭溫熱水或免治馬桶溫水柱持續沖洗2-3分鐘，每天1-4次。

鍾雲霓在臉書專頁「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文說明，血栓痔是指痔瘡裡卡血塊。痔瘡是肛門血管老化、鬆弛後形成的膨脹組織，因局部血管老化，通過血管的血流速度會變慢，加上血液有黏滯性，形成血塊塞住血管的機率就會提高。而血栓痔最常發生的原因有以下3個：

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●痔瘡內灌流血液增多：突然吃燥熱、辛辣、上火的食物，或喝酒導致血突然變多，加上血管老化血流速度慢就容易堵塞。

●懷孕：骨盆腔的血會增多1.5倍，血灌進來多了，血栓的機率就增高。

●單純血管老化：老化導致血流變慢。

血栓痔發展有3個方向

鍾雲霓表示，首先血管內的血栓漸漸自行溶解、被血流沖散，這是最幸運的狀態；第二是血栓飽滿至痔瘡表面，排便時皮薄餡多的血栓痔被糞便磨破、排出血塊血水，自動放血。另外，在門診時，可觀察到血栓將浮出痔瘡表面時，會以空針針頭或尖刀將表面挑開，讓血栓快速釋放出來，病人的症狀也能瞬間得到緩解。

鍾雲霓進一步說，不過，血栓也不是想挑就都能挑，有的血栓太深層了，挑了對組織傷害深及多，對病人不見得是好事，所以不是醫師不想挑，有時候真的是條件也有所限制；最後是深層血栓受組織包覆，形成纖維化的小團塊塞住血管，雖然不會痛，但也很難消散，這樣的慢性血栓再發作的機率最高。

溫水泡、沖是最佳良藥

鍾雲霓強調，想預防或治療血栓痔，最好的方式是溫水泡/沖方法。準備一臉盆比體溫高一些的熱水，浸泡肛門局部15分鐘；或者在浴缸中放滿半身高度的熱水，坐入泡半身15分鐘。有血栓痔瘡困擾的病人，可選擇在每天排便後和洗澡後，坐浴2至3次；有合併局部小傷口的病人，可選擇每天坐浴3至4次，並在水裡加一瓶蓋優點協助殺菌。

鍾雲霓提醒，血栓痔內的部分血塊有機會在2-4週內漸漸溶解，疼痛也可能逐漸改善，無論是在門診經由醫師挑去血栓，患者在家都可以藉由頻繁坐浴溫熱水、幫助循環、協助瘀血融化，來緩解症狀。差別只在，若剛挑去血栓、放去瘀血後可能有一個小傷口，可以使用醫師開立的抗菌藥膏預防傷口感染。

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