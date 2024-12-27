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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》家中排行影響成長 研究：弟妹懂社交 這胎更聰明

2024/12/27 14:49

研究發現，家中排行順序會影響智力、親和力及健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究發現，家中排行順序會影響智力、親和力及健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1個人的智商、親和力及健康，竟然與家中排行有關！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」引述國外研究指出，排行老大通常智商會略高於弟妹，但相差不遠，且幾乎不影響職業、生活成就；再者，由於年幼者自出生就須面臨資源分配問題，因此通常較有社交能力；至於健康上，長子出生健康狀況較差，反之，年幼者出生時則是較為健康。

智商能力 長子女略高於弟妹

1項研究分析來自美國（5,240人）、英國（4,489人）和德國（10,457人）的3個大型國家研究數據。研究發現，家庭中排行老大的子女，在智力測試中得分略高於其弟妹，平均分差約為1到2分。即便弟弟妹妹的實際智力可能與長子相差不大，但他們往往認為自己的智力不如哥哥姊姊。

研究人員認為，這種智力差別是因為「家庭資源分配不均」，因為長子通常在幼年期間獲得更多的關注和教育資源，而資源的「稀釋效應」通常隨著家庭成員增多而加劇，再者，長子可能因扮演「老師或長者」的角色，進一步強化自己的智力優勢。不過，該研究也強調，儘管長子智力似乎較強，但這種智力的差異，對子女的個人職業和生活成就實際上影響微乎其微。

研究發現，通常家中排行年幼者，親和力會較高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究發現，通常家中排行年幼者，親和力會較高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

親和力 家庭分工角色「年幼者」懂生存

1項研究探討出生順序對青少年親和力的社會影響，以及大腦結構和功能上的表現。研究發現，年幼的子女比長子在右側基底外側杏仁核（BLA）和右側背外側前額葉皮層（DLPFC）之間的連接上表現出更高的活性。

為何年幼者較有親和力？研究人員認為，這種差異可能與家庭分工角色有關。年幼出生者為了在資源競爭中脫穎而出，從小就知道需要有更高的社交能力，以提高生存機會。同時，他們從兄長姊的表現中汲取經驗，基於生物多樣性的生存模式，年幼者可進一步提升親和力。由此可知，通過生存空間和生存競爭，學習影響神經發育，進而塑造社會行為。

健康 長子出生時身體較差、年幼者較佳

1項瑞典研究在1987-2016年間，透過比較同家庭中的兄弟姊妹，分析出生順序對其0至70歲之間因健康因素住院和死亡率的影響。研究發現，整體而言，長子在出生時健康狀況較差，年幼者出生時健康較好，長大後卻可能經常生病、住院。

研究進一步分析發現，長子在兒童時期更可能因憂鬱和ADHD接受治療，且在50歲後患有內分泌疾病的風險增加；至於年幼者，則在中年時期因心血管系統疾病的住院風險更高。

黃軒指出，這些結果顯示，家庭中的出生順序對整個生命週期的健康有顯著影響，且該影響可能與生物學因素、父母行為和家庭環境有關，而不僅僅是遺傳基因的結果！出生順序確實會影響智力發展、社交能力及健康狀況。然而正如研究人員在各層面上強調的，出生順序並非唯一決定子女命運的因素，而是透過遺傳、環境、教育及後天努力相加，才是共同構成生命的拼圖。

研究發現，長子在兒童時期更可能因憂鬱接受治療；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究發現，長子在兒童時期更可能因憂鬱接受治療；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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