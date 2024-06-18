健康網》「如廁訓練」不要急！ 醫：鼓勵小孩脫尿布坐馬桶

醫師表示，幼兒就能學會在內急時，不需要提醒，自己走向馬桶，脫下褲子大小便，之後再穿好褲子，就是訓練成功了。；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕讓小孩能揮別尿布，就是完成所謂的「如廁訓練」了。醫師黃士倫表示，開始訓練的良好時機，是在1歲半至2歲之間，通常男孩會較女孩慢一些。父母不要太心急，要擁有良好的心態。有訣竅與5個小技巧，讓孩子完成如廁訓練，像是買玩具馬桶，讓孩子坐在上面熟悉感覺；不要強制孩子坐上小馬桶；鼓勵小孩想上廁所時，脫下尿布坐上馬桶等。

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文表示，嬰兒的大小便是靠反射動作，完全無法自己控制。2至3歲間，生理上已成熟到可以控制大小便的肌肉。幼兒就能學會在內急時，不需要提醒，自己走向馬桶，脫下褲子大小便，之後再穿好褲子，就是訓練成功了。

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順利完成如廁訓練的正確心態

●孩子揮別尿布是遲早的事，家長不必太急躁，應保持輕鬆自在的態度，像是跟孩子玩遊戲似的完成訓練。

●如果遇到阻力，勿跟孩子硬拗，可包回尿布等一到兩個星期後再試，如廁訓練終會成功的。

●孩子失誤時，以有點惋惜的態度，告訴他下次想尿或解便的時候，趕快告訴大人，大人會幫助他。然後幫他清理乾淨，並請他幫點小忙，例如把髒尿布丟進垃圾桶等，勿責罵或體罰孩子，家長強烈的情緒反應常常是訓練失敗的主要原因。

●即使已經成功的達成訓練，孩子仍會有幾個月的時間偶爾有「意外」發生，這是正常現象，勿苛責孩子，冷靜、淡然處理即可。

當孩子已經有一半的機率成功時，讓孩子練習自己拉下、拉上褲子，尿布只在午睡或夜裡才使用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

訓練成功的小訣竅

接下來，黃士倫指出，買了小馬桶後，先將它放在孩子常遊戲的地方，鼓勵孩子常坐在上面。時間長短不拘，讓孩子逐漸熟悉它，視它為所有物。

他說，注意孩子想小便或大便的跡象，利用午睡剛睡醒，或飯後20-30分鐘的好時機，帶孩子到小馬桶處，鼓勵小孩脫下尿布坐上去，尿或便在裡面。當孩子已經有一半的機率成功時，可以開始不穿尿布，改穿寬鬆的褲子。讓孩子練習自己拉下、拉上褲子，尿布只在午睡或夜裡才使用。

5小技巧幫大忙

●唸有關如廁訓練的故事書給孩子聽。

●讓孩子跟1、2 位已經達成訓練的孩子一起玩，並看著別的孩子使用小馬桶。不要選擇孩子正處於反抗期或生病時開始訓練。

●不要一直嘮叨的提醒、催促孩子，只有孩子顯示出有尿意，或便意時才帶他去坐小馬桶。

●不要強制孩子坐上小馬桶，孩子不想坐了，就應該讓他起來。即使孩子未抗拒，坐了5分鐘還解不出來，也應該讓他起來。

●孩子肯合作就該多誇獎，如果成功解出，更應同時給予精神鼓勵，和實質上的獎勵，例如外出散步、貼紙等。可以有效的提高成功機率，不要怕物質獎勵寵壞孩子。

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