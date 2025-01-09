6旬老菸槍呼吸難活動喘胸悶痛 冠狀動脈阻塞窄爬上身

64歲王先生老菸槍做心導管檢查．發現冠狀動脈有多處明顯狹窄情形。（衛福部台南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕64歲王先生是位老菸槍，最近幾個月，時而感到呼吸困難、爬樓梯會喘、下肢水腫，常在睡夢中因胸悶呼吸不順驚醒；最近甚至胸口會悶痛。他到衛福部台南醫院心臟科求診，經超音波發現有嚴重心衰竭，做心導管查出冠狀動脈嚴重狹窄，裝了自費塗藥支架與藥物治療，3月後追蹤左心室射出率回升到43%，症狀大幅緩解。

菸齡長達4、50年的王先生，當時做心臟超音波時，左心室射出率竟只18.8%（一般正常為50~55%）；心導管檢查得知有嚴重冠狀動脈疾病，3條冠狀動脈中有2條都柔腸寸斷地出現嚴重狹窄情形，經過妥適治療才好轉。治療的台南醫院心臟內科醫師王思翰說，菸害是心血管病殺手、仍必須勸患者徹底戒菸。

請繼續往下閱讀...

王思翰指出，心臟是人體最重要的器官，供給人體所有的器官的氧氣與養分，其本身也需要靠冠狀動脈來獲取充氧血與養分。若是冠狀動脈出現狹窄甚至阻塞時，心肌將缺氧引起心絞痛與心臟機能的異常，將導致身上各重要器官的失能衰竭、甚至死亡。

王思翰表示，心臟疾病長年居國人10大死因第2名，且有年輕化趨勢。肥胖、抽菸、高血糖、高血脂、高血壓、家族病史是常見引起冠心症的危險因子。40歲以上國人有1/4 （25.2%）血脂異常、1/5（21.2%）血壓高，更有近5成腰圍過粗（48.48%）。此外，吸菸會導致血壓增加、加速血管硬化進程，燃燒時產生的過氧化物亦對細胞有毒性。若是長年忽視這幾項「無症狀」的異常與不良習慣，將在不知不覺中增加心血管疾病的風險。

台南醫院並說，冠心症是沉默殺手，統計上佔猝死死因的7至8成，症狀常以心絞痛方式出現。典型心絞痛症狀往往是在活動時發生，引起胸口出現緊縮重壓感，有時會輻射至頸部下巴及背部或左上肢，症狀往往在休息時會稍緩解。若出現以上症狀，建議盡速至心臟專科門診就醫。

醫師透過問診病患的狀態，安排適當檢查如心電圖、心臟超音波、核子醫學檢查、冠狀動脈電腦斷層及心導管等，以早期檢出冠心症。若血管有一定程度的狹窄，除了藥物治療，亦可以氣球與支架置放完成介入治療，改善冠狀動脈血流順暢，預防發生心肌梗塞或心衰竭的風險。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

衛福部台南醫院心臟內科主治醫師王思翰指如有心絞痛症狀出現，務必儘快就醫，確認有無冠心症問題。（記者王俊忠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法