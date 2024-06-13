健康網》幫助孩子長高 醫：吃蛋白質容易長高

若攝取適當營養素，將能幫助孩子長高。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家都希望孩子健康長高，跟上生長曲線，以免矮人一截。同時近期有新聞提到，衛福部調查發現，台灣18歲男性的平均身高下降1.2公分，從2013年到2016年的173.3公分降至2017到2020年統計的172.1公分；另方面，18歲女性的平均身高略有上升，2013年到2016年平均160.7公分，近期統計為161.2公分。

家長若想幫助孩子長高，應該如何吃呢？禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒建議，大方向以豆、魚、蛋、肉類為主。

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陳菁兒在臉書「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」發影片提到，不少家長都想知道孩子要長高，該怎麼吃。陳菁兒說明，小朋友吃蛋白質，最容易長高。

哪裡才能吃到蛋白質呢？陳菁兒說明，蛋白質來源大致上有四種，有豆、魚、蛋、肉類；例如豆類有豆腐豆漿，魚類有海鮮，還有蛋。最後是肉。

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