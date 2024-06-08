健康網》孩子是否遭受霸凌？ 心理師：注意5種情緒

心理師表示，遭到霸凌的孩子常常會感到自卑，他們可能會開始懷疑自己的價值和能力，覺得自己是一個失敗者或無用的人；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子在學校是不是被霸凌？，台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在粉專「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文說明孩子被霸凌可能會出現5種情緒，包括：憂慮和恐懼、憤怒和憤慨、自卑和自信心受損、孤獨和沮喪、憂鬱和焦慮。

●憂慮和恐懼：遭到霸凌的孩子常常面臨著持續的憂慮和恐懼，他們擔心再次遭到霸凌，或是害怕面對霸凌者的報復或攻擊，甚至對未來感到不安和恐懼，這種憂慮和恐懼可能影響他們的睡眠品質和日常生活，比如他們可能會失眠，難以專注在課堂上，也可能變得沉迷於3C網路。

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●憤怒和憤慨：受到霸凌的孩子往往會感到憤怒，他們可能對霸凌者感到憤怒和不滿，也可能產生被同學背叛的感覺，對於自己遭受不公平對待感到生氣跟無奈。這可能會使他們變得很暴躁，一點小事就發脾氣，不僅影響到他們的人際關係，甚至可能為了反抗而做出危險的動作。

●自卑和自信心受損：遭到霸凌的孩子常常會感到自卑，他們可能會開始懷疑自己的價值和能力，覺得自己是一個失敗者或無用的人，這種自卑感會嚴重影響他們的自信心，甚至影響到他們對未來的期望和努力。

●孤獨和沮喪：遭到霸凌的孩子可能會覺得難以與他人建立真誠的關係，覺得自己被排斥和孤立。這種孤獨感和沮喪感可能會使他們陷入消極的情緒循環，也可能難以再信任別人，不再願花心力交朋友。

●憂鬱和焦慮：如果狀況很嚴重，受到霸凌的孩子可能會出現憂鬱和焦慮的症狀。他們可能感到無法應對情緒壓力，陷入憂鬱的情緒中，或者感到極度焦慮和恐懼，明顯影響日常生活像是失去胃口、失眠、關在房間裡、不願意上學，這種情況需要及時的心理支持與穩定的陪伴，防止情緒問題的進一步惡化。

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