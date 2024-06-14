健康網》清甜的「蓮霧」竟可做成湯！ 農糧署分享不同吃法

農糧署表示，蓮霧起源於馬來半島，17世紀由印尼引入台灣；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清甜爽口又低熱量的蓮霧，在台灣可說是四季都有生產。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，蓮霧除了鮮食，也可做果醬、果乾或蜜餞。而清甜清爽的口感，可用來煮湯或拌沙拉，也別有一番風味。像是台灣的蓮霧湯、印度的醃蓮霧、印尼的水果沙拉。

農糧署表示，蓮霧起源於馬來半島，17世紀由印尼引入台灣。閩南語「lián-bū」相傳是由馬來文及印尼文「Jambu」音譯而來。

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農糧署提到，早年台灣以白蓮霧，及果粒較小的紅蓮霧為主，後經育種改良，有泰國種：黑珍珠、黑金剛、黑鑽石；及南洋種：飛彈、砲彈蓮霧。現以南洋粉紅種、泰國種，及黑糖芭比較為常見。南部盛產期集中於11~5月，北部為5~7月，中部為7~10月，四季皆有生產。

各地蓮霧料理

台灣蓮霧湯：鑲肉或搭配鮮魚、排骨及竹筍、菇類等熬煮。

印度醃蓮霧：會取小顆品種油炒，搭配辣椒粉、薑黃粉、咖哩葉等香料醃漬。

印尼水果沙拉：淋上花生、椰糖、蝦醬、羅望子汁等，搗碎之醬料。在印尼常出現在餐桌上。

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