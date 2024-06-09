健康網》芒果盛產季！ 農糧署公開國民水果身世之謎

果皮黃色的夏雪被稱為「芒果界LV」。（資料照）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕芒果汁、芒果冰、楊枝甘露等，樣樣都少不了靈魂水果「芒果」，然而芒果一路走來可說是「變很大」，農糧署指出，芒果原產於印度及中南半島，約在16-17世紀由荷蘭人引進，經過多年繁殖馴化成為青綠色的柴檨仔，再透過近代經過農友及農業改良場等單位投入選育，讓台灣的芒果品種更為多元、各具特色，有耳熟能詳的紅色品種愛文、玉文，還有被譽為「芒果界LV」的黃色夏雪。

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，一開始由荷蘭人引進，將芒果栽植於台南六甲及附近鄉鎮，多年繁殖馴化後，以「柴檨仔」最多，也是今日熟悉的「土芒果、本地種」，1910年代後陸續由南洋地區引入懷特、黑香（烏香）等30多種品種試種，1950年代由農復會再從美國引進新品種，熟悉的愛文、凱特等，是於此時期來台。

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農糧署表示，近代經過農友及農業改良場等單位投入選育，讓台灣的芒果品種多元又各具特色，有來自台東的「芒果界LV」夏雪，以及果形大、果肉多的玉文和金煌、紅龍、聖心、金蜜、西施、台中1號、台農1號（香水芒果）、農民黨1號等品種。

芒果身世年代表

●16-17世紀（明鄭、荷治）：於台南地區種植，逐漸馴化適合風土的柴檨仔（土芒果），果形小、種子大，纖維較粗但香氣濃郁。

由荷蘭人引進，經過多年繁殖，逐漸馴化適合風土的柴檨仔（土芒果）。（資料照）

●1910年代：由印尼、印度等地區引入南洋種試種。懷特形似香蕉，果肉香甜；黑香（烏香）成熟後不轉色，帶特殊龍眼香。

●1950-1970年代：由美國引入美國種，開啟大規模栽培。色澤亮麗、細緻幾無纖維的愛文；晚熟品種，俗稱「9月芒果」的凱特；香氣濃郁、略帶纖維的海頓。

●近代：台灣本地單位及農友投入，選育多元品種。由六龜果農育成，果實大肉質細緻的金煌；細緻香氣濃，有「芒果界LV」之稱的夏雪；甜度高，帶香甜蜂蜜味的金蜜；由玉井果農育成，酸度低幾無纖維的玉文。

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