健康網》一拳頭水果是多少？ 國健署曝建議份量

國健署表示，一拳頭的份量大約等於1小顆蘋果；圖為示意圖。（圖取自freepik）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國民健康署「我的餐盤」建議，每餐水果拳頭大，但「一個拳頭」要怎麼換算成水果的份量？國健署在臉書專頁「食在好健康」整理出常見水果份量對照表，像一拳頭大約等於13顆葡萄、1小顆蘋果，但如果是體型較高大的人，要再依據自己的拳頭大小增加份量。

國健署表示，水果提供豐富的膳食纖維、維生素、礦物質，且不同顏色的水果含有不同的植化素，如：紅色的小番茄和西瓜含有茄紅素、紫⾊的葡萄含有花青素、橘色的木瓜含有類胡蘿蔔素，都能幫助抗氧化、抗發炎和預防慢性疾病。

請繼續往下閱讀...

一餐水果建議份量

●葡萄：13顆。

●小番茄：23個。

●奇異果：1.5個。

●泰國芭樂：1/3個。

●蘋果（小顆）：1個。

●哈密瓜：1/4個。

●柳丁：1個。

●香蕉（大根）：半根。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法