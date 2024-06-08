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健康網》一拳頭水果是多少？ 國健署曝建議份量
林曉雲／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕國民健康署「我的餐盤」建議，每餐水果拳頭大，但「一個拳頭」要怎麼換算成水果的份量？國健署在臉書專頁「食在好健康」整理出常見水果份量對照表，像一拳頭大約等於13顆葡萄、1小顆蘋果，但如果是體型較高大的人，要再依據自己的拳頭大小增加份量。
國健署表示，水果提供豐富的膳食纖維、維生素、礦物質，且不同顏色的水果含有不同的植化素，如：紅色的小番茄和西瓜含有茄紅素、紫⾊的葡萄含有花青素、橘色的木瓜含有類胡蘿蔔素，都能幫助抗氧化、抗發炎和預防慢性疾病。
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一餐水果建議份量
●葡萄：13顆。
●小番茄：23個。
●奇異果：1.5個。
●泰國芭樂：1/3個。
●蘋果（小顆）：1個。
●哈密瓜：1/4個。
●柳丁：1個。
●香蕉（大根）：半根。
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