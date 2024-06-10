限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》夏天減肥少碰「這3水果」 熱量、GI值超高
劉力仁／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天想到海邊玩水，為了完美人魚線、腹肌，拚命吃蔬果只為減肥？營養師劉怡里提醒，夏季減重有3大水果「地雷」最好少踩，分別是荔枝、龍眼跟芒果，熱量與GI值佔據水果前3。若真的吃太多，容易造成體內的三酸甘油酯過高。高GI值也會導致胰島素快速分泌，導致體脂肪上升。
營養師劉怡里於臉書粉專「劉怡里 營養師」短片指出，如果真的想要吃這些熱量高，高GI值水果的話，有2個時間點可以吃：第1，運動完之後可以馬上吃，因為這時候確實需要一些糖分；再來，則是餐跟餐之間，建議吃完飯之後2個小時之後吃會較安全。
請繼續往下閱讀...
她也提醒，高GI的水果可以在白天食用，而低GI的水果，例如芭樂、小番茄等，則是可以在晚上吃。另外，推薦喝百香果加綠茶，是夏天減肥飲品的好選擇，2顆百香果才等於1份的水果，熱量相對較低。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應