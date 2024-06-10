健康網》夏天減肥少碰「這3水果」 熱量、GI值超高

營養師表示，夏季減重有3大水果「地雷」最好少踩，分別是荔枝、龍眼跟芒果；圖為示意圖。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天想到海邊玩水，為了完美人魚線、腹肌，拚命吃蔬果只為減肥？營養師劉怡里提醒，夏季減重有3大水果「地雷」最好少踩，分別是荔枝、龍眼跟芒果，熱量與GI值佔據水果前3。若真的吃太多，容易造成體內的三酸甘油酯過高。高GI值也會導致胰島素快速分泌，導致體脂肪上升。

營養師劉怡里於臉書粉專「劉怡里 營養師」短片指出，如果真的想要吃這些熱量高，高GI值水果的話，有2個時間點可以吃：第1，運動完之後可以馬上吃，因為這時候確實需要一些糖分；再來，則是餐跟餐之間，建議吃完飯之後2個小時之後吃會較安全。

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她也提醒，高GI的水果可以在白天食用，而低GI的水果，例如芭樂、小番茄等，則是可以在晚上吃。另外，推薦喝百香果加綠茶，是夏天減肥飲品的好選擇，2顆百香果才等於1份的水果，熱量相對較低。

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