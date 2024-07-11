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魟魚尾刺有倒鉤 遭刺傷勿逕自移除
記者劉禹慶／澎湖報導
1名澎湖水產養殖工作人員，日前在為豹紋魟（澎湖稱為「花魴」）進行藥物治療時，遭尾刺插入右上臂，造成深達10公分的穿刺傷，緊急被送往衛生福利部澎湖醫院救治，3小時內接受緊急手術，由骨科醫師蘇文進取出尾刺，以及傷口清創，隨後接受負壓傷口治療海綿抽吸系統，2天後清創縫合傷口，靜脈注射抗生素預防感染，住院6天出院。
先熱水浸泡患處 再送急診專業治療
國際知名的「鱷魚先生」史帝夫厄文，2006年在澳洲大堡礁海域拍攝紀錄片時，遭短尾魟有毒的尾刺刺中心臟，送醫前不治身亡，得年44歲。
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台灣俗諺：「一魟、二虎、三沙毛、四臭肚、五倒吊、六斑午。」魟魚毒素高居首位。大部分有毒的動物，毒素是儲存在腺體內，魟魚則與眾不同，其毒素儲存在尾刺的溝槽中的分泌細胞中。
魟魚遇到掠食者，會使用尾刺攻擊。尾刺上具有許多倒鉤，會牢牢地卡在對方的身體軟組織內，造成撕裂傷或穿刺傷。不當拔除則會使傷口更難處理。魟魚的毒素內含許多化學物質，其中的神經毒性會造成劇烈疼痛與嚴重過敏，最長可持續48小時，心臟毒性則會造成心律不整，甚至心搏停止。
蘇文進表示，假如在野外被魟魚的尾刺扎到，首先要保持冷靜，馬上至安全的地區或離開水裡，並控制失血和清潔消毒傷口。標準的症狀控制方式為熱水浸泡患處或患肢，假如有乾淨的清水（生理食鹽水更佳），使用攝氏45度左右的溫度，浸泡約30至45分鐘，切勿逕自移除尾刺，造成軟組織更進一步傷害，並且馬上送至醫院急診，交給專業的醫療人員處理；如果接受妥適的治療，原則上都能過關，不過仍須注意有較高的傷口感染機率，以及短期患肢腫脹等後遺症。
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