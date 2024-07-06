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車禍髕骨骨折 鋼絲內固定手術神救援
文／蔡孟桓、羅佑華
30歲的小李（化名）是超市送貨員。休假時，喜歡騎車載女友郊遊。某天在路口被突然轉彎的機車撞倒，左膝著地，當下感到劇痛，還好只是輕微擦傷，身體其他地方沒有受傷。被救護車送往醫院急診，X光檢查（圖1、圖2），診斷為髕骨骨折。
髕骨骨折，又稱膝蓋骨骨折。發生的原因包含直接的撞擊膝蓋而導致髕骨骨折，或是在大腿前側肌肉收縮時，膝蓋突然間的彎曲，導致髕骨骨折。
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診斷上主要是以X光為主。外觀上可以看到膝蓋腫脹或是瘀青。若是觸摸的話，可以感受到膝蓋骨有一塊地方凹陷下去。嚴重時，患者也無法伸直小腿。
治療分為保守治療跟手術治療，保守治療只適用在沒移位的髕骨骨折、患者仍可以伸直小腿或是患者身體情況太差無法接受手術，以穿護具或是打石膏加上踩地訓練為主。若是有好好執行，骨折癒合率可以高達9成以上。
髕骨癒合率逾9成
不過，大部分的髕骨骨折仍要接受手術治療。手術主要是將髕骨復位，並用內固定的方式固定髕骨，內固定方式包含了鋼絲、鋼釘、鋼板或是可吸收錨釘。手術效果不錯，術後髕骨癒合率可以高達9成以上。
小李接受手術治療，使用鋼絲內固定方式（圖3、圖4）。手術後第2天就已經可以拄枴杖下床，第3天就順利出院，2個月後，就可以不用拄著枴杖，可以行走自如。
提醒大眾若是發現自己膝蓋在受到強力撞擊後，感到膝蓋劇烈疼痛，應立即就醫。若為髕骨骨折，也應盡早接受治療，這樣才能早日恢復正常的生活。
（作者皆為林口長庚醫院骨科部醫師）
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