6旬婦背痛快趴地 「脊椎骨髓炎」上身！

張為碩醫師提醒，脊椎骨髓炎是相對罕見且不易早期發現的疾病，加上治療困難、容易復發，常常需要多科別偕同治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕68歲王姓婦人平常糖尿病控制良好，不料年初突然出現嚴重下背痛，她形容「痛到快趴在地上」，因痛到無法正常行走，最後只好坐著輪椅就醫，所幸經感染科醫師診視後，安排多項檢查，順利揪出原來是鏈球菌感染腰椎引發骨髓炎，服用抗生素後症狀迅速緩解，讓她找回久違的笑容。

亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩表示，患者個性樂觀，平常笑口常開，且經常保持運動習慣，不料今年初開始出現下背痛，讓她整天鬱鬱寡歡，不但不想出門，還常跟家人抱怨「每次痛起來都痛到快趴在地上了」，讓子女看了都心疼，雖嘗試掛急診吃止痛藥，但始終沒有明顯改善。

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因後來疼痛症狀加劇，就醫後建議改掛感染科，醫師詢問相關症狀後，懷疑可能是「脊椎骨髓炎」引起，隨即安排住院及接受電腦斷層與核磁共振檢查，確診是腰椎第2、3節骨髓炎，血液培養也顯示鏈球菌指數偏高。

張為碩指出，經數天適當抗生素治療後，患者疼痛情形迅速緩解，與家屬溝通後也聯繫輔具廠商製作背架以保護脊椎，患者在穿著背架下積極安排復健，很快就恢復行動能力順利出院，找回往日笑容。

張為碩強調，脊椎骨髓炎是相對罕見且不易早期發現的疾病，加上治療困難、容易復發，常常需要多科別如感染、骨科、復健等專科醫師偕同治療，只是脊椎骨髓炎發燒的患者可能不到50%，不少患者僅僅只有下背痛症狀，導致不易診斷，常誤以為是年紀大、關節退化，錯過最佳治療時機。

張為碩指出，許多案例因脊椎上有植入物（鋼釘、鋼板、骨水泥等），導致治療困難，此類有植入物的複雜個案多半都需要外科醫師介入，盡可能移除受感染的植入物。此外，脊椎骨髓炎的患者初期運動功能很可能會受損、甚至臥床，建議疾病相對穩定時，就需盡早安排復健，盡可能恢復自理能力，因抗生素療程可能需要3到6個月，復健更要長達1年，須患者家庭充分的支持。

68歲王姓婦人下背痛，安排核磁共振檢查發現腰椎第2、3節骨髓炎（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

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