自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

6旬婦背痛快趴地 「脊椎骨髓炎」上身！

2025/06/03 13:22

張為碩醫師提醒，脊椎骨髓炎是相對罕見且不易早期發現的疾病，加上治療困難、容易復發，常常需要多科別偕同治療。（記者陳建志攝）

張為碩醫師提醒，脊椎骨髓炎是相對罕見且不易早期發現的疾病，加上治療困難、容易復發，常常需要多科別偕同治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕68歲王姓婦人平常糖尿病控制良好，不料年初突然出現嚴重下背痛，她形容「痛到快趴在地上」，因痛到無法正常行走，最後只好坐著輪椅就醫，所幸經感染科醫師診視後，安排多項檢查，順利揪出原來是鏈球菌感染腰椎引發骨髓炎，服用抗生素後症狀迅速緩解，讓她找回久違的笑容。

亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩表示，患者個性樂觀，平常笑口常開，且經常保持運動習慣，不料今年初開始出現下背痛，讓她整天鬱鬱寡歡，不但不想出門，還常跟家人抱怨「每次痛起來都痛到快趴在地上了」，讓子女看了都心疼，雖嘗試掛急診吃止痛藥，但始終沒有明顯改善。

因後來疼痛症狀加劇，就醫後建議改掛感染科，醫師詢問相關症狀後，懷疑可能是「脊椎骨髓炎」引起，隨即安排住院及接受電腦斷層與核磁共振檢查，確診是腰椎第2、3節骨髓炎，血液培養也顯示鏈球菌指數偏高。

張為碩指出，經數天適當抗生素治療後，患者疼痛情形迅速緩解，與家屬溝通後也聯繫輔具廠商製作背架以保護脊椎，患者在穿著背架下積極安排復健，很快就恢復行動能力順利出院，找回往日笑容。

張為碩強調，脊椎骨髓炎是相對罕見且不易早期發現的疾病，加上治療困難、容易復發，常常需要多科別如感染、骨科、復健等專科醫師偕同治療，只是脊椎骨髓炎發燒的患者可能不到50%，不少患者僅僅只有下背痛症狀，導致不易診斷，常誤以為是年紀大、關節退化，錯過最佳治療時機。

張為碩指出，許多案例因脊椎上有植入物（鋼釘、鋼板、骨水泥等），導致治療困難，此類有植入物的複雜個案多半都需要外科醫師介入，盡可能移除受感染的植入物。此外，脊椎骨髓炎的患者初期運動功能很可能會受損、甚至臥床，建議疾病相對穩定時，就需盡早安排復健，盡可能恢復自理能力，因抗生素療程可能需要3到6個月，復健更要長達1年，須患者家庭充分的支持。

68歲王姓婦人下背痛，安排核磁共振檢查發現腰椎第2、3節骨髓炎（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

68歲王姓婦人下背痛，安排核磁共振檢查發現腰椎第2、3節骨髓炎（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中