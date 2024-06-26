天天喝手搖飲 120KG男竟狂掉20KG

▲醫師提醒，1杯700毫升的全糖珍珠奶茶，其含糖量約62公克，已超過食藥署建議每日添加糖應低於50公克的上限。（圖取自shutterstock）

記者翁聿煌／新北報導

22歲陳先生身高180公分，體重超過120公斤，近期體重開始莫名下降，4個月狂掉20公斤，原以為是瘦身有成，但陸續出現泡泡尿（蛋白尿）、工作容易疲倦等狀況，經就醫檢查，顯示空腹血糖250mg/dL（正常值70至99mg/dL）、糖化血色素達9%（正常值4.0%至5.6%），確診糖尿病。問診發現，陳先生每日1杯手搖飲，如今伴隨第3期慢性腎臟病與腎衰竭，腎功能只剩下正常人的3至4成。

醫師開立血糖控制藥物，並安排衛教師、營養師介入指導，叮囑患者改善生活及飲食習慣，控制血糖、血壓，積極配合治療，才能延緩腎功能下降。

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就醫確診糖尿病 腎功能剩3成

雙和醫院副院長、腎臟內科醫師吳美儀表示，手搖飲大多使用人工合成的高果糖糖漿，會造成三高、脂肪肝及痛風等慢性病，也會導致孩童及青少年的心臟病風險升高。

吳美儀指出，根據調查，台灣40歲以下年輕族群，每天喝1杯含糖飲料的比率接近25%，長期追蹤這群人發現，含糖飲料量與心血管疾病死亡風險有很強的連結，並產生致癌風險，臨床研究推測，近年40歲以下年輕人胰臟癌增加，可能與含糖飲料盛行有關。

她說，1杯700毫升的全糖珍珠奶茶，含糖量約62公克，已超過食藥署建議每日添加糖應低於50公克的上限；今年2月哈佛公衛學院研究報告指出，每天1杯以上的含糖飲料，就算每週運動量超過150分鐘，都無法抵消心血管疾病風險。

雙和醫院腎臟內科研究也發現，1天1杯含糖飲料量大幅提升罹患腎臟病的風險，可能造成糖癮、肥胖等問題；最新調查顯示，國人肥胖及過重率已達50.3%。

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