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健康網》西田敏行生前老菸槍 心肌梗塞後決心戒菸
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕曾獲2次日本電影金像獎影帝殊榮，日本國寶級影星西田敏行，近日傳出在家中猝逝的消息，享壽76歲。相信熱愛日劇的人都很熟悉，包含較早期的《白色巨塔》中飾演主角財前五郎的岳父，或是米倉涼子《Doctor X》中的院長「蛭間重勝」等，從1970一路演到2024，不論是大河劇或現代劇都有他的身影。
據報導，生前他的菸癮很重，於2003年發生心肌梗塞後，才決心戒菸。衛福部國健署表示，吸菸是罹患冠狀動脈心臟疾病、中風及周邊血管疾病的重要危險因子；國健署進一步補充，長期吸菸易導致心肌梗塞，吸菸者在第一次罹患急性心肌梗塞後，如果仍持續吸菸，再次梗塞的機會為已戒菸者的2.9倍；如果在第一次罹患心肌梗塞後即刻戒菸，再次梗塞的風險將降低到跟非吸菸者一樣。
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國健署表示，研究發現，就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸的人增加50%（男性48%、女性57%）、中風的機率更增加超過20%（男性25%、女性31%）。提醒沒有安全的吸菸量，只有戒菸，才能真的降低對心血管的傷害，相較於持續吸菸者，冠狀動脈心臟病患者若戒菸，可減少36%死亡風險。
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