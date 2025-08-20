自由電子報
健康網》裴琳骨裂打骨釘 醫囑復原期不可大意

2025/08/20 18:15

藝人裴琳日前骨裂打骨釘，休養期還靠助行器賣雞蛋糕，醫囑要小心呵護，才能快快康復。（取自裴琳臉書）

藝人裴琳日前骨裂打骨釘，休養期還靠助行器賣雞蛋糕，醫囑要小心呵護，才能快快康復。（取自裴琳臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人裴琳消失在螢光幕前，當起行動雞蛋糕餐車的老闆，日前拿著助行器賣雞蛋糕，引來不少目光。據了解她因過去拍戲常跌跌撞撞，導致腳常常痛跟麻，經檢查為髖關節骨裂。衛福部朴子醫院指出，只要骨頭的連續性被破壞就是骨折，有時「骨裂」甚至會有復原上的困難，不可輕忽。

今年41歲的裴琳前陣子當起雞蛋糕老闆娘，不知是不是籌備開店太操累，她身影比以前拍戲時消瘦許多，裴琳透露，因骨裂開刀打了骨釘。不過，因右腳開刀，站立時無法放力氣，又因體重過輕，肌肉明顯不足。

根據衛福部朴子醫院衛教資料，「骨裂」和「線性骨折」不是正式醫學名詞，只是用來描述X光上較不明顯的骨折。現今因為骨骼超音波普及，可以敏感地檢測出骨頭表面的變化，避免X光影像難以辨識或完全看不到的裂痕。根據台大骨科部醫師陳沛裕歸納有以下幾種情況：

骨折處置正確 修復癒合要有耐心

●沒有移位的創傷性骨折：創傷程度較小時，骨折沒有移位或骨折移位後又自動回到正確位置。

治療：大部分可用石膏或護具保守治療。若受力大的部位發生骨折，例如股骨頸骨折，就需要手術固定避免移位；也有些癒合能力特別差的骨折，例如手部或足部的舟狀骨骨折，建議手術來提高穩定度、促進癒合。

●小碎片的骨折：足踝扭傷有時傷的不是韌帶，而是撕裂骨頭，小的撕裂性骨折或骨頭邊緣小碎片常隱藏在背景複雜的骨骼結構中，X光無法辨識，需超音波、電腦斷層或磁振造影檢查才能診斷。

治療：骨頭碎片很小時，當作韌帶扭傷治療即可。碎片較大時，即使順利癒合也會導致韌帶鬆弛而使得關節不穩定，所以若發生主要韌帶的撕裂性骨折，可以手術進行精準的復位固定，或是切除碎片並修補韌帶。

●應力性骨折：應力性骨折又稱為疲勞性骨折，常發生在下肢負重的蹠骨、舟狀骨或跟骨等部位。可能因正常骨質受到不正常的使用，例如運動員或部隊行軍；也可能發生在骨質強度不足的狀況，例如骨質疏鬆，又稱骨質不全骨折；還有非典型股骨骨折，可能與使用雙磷酸鹽類藥物治療骨鬆症造成骨小樑修復功能異常有關。

治療：通常透過充分休息和拐杖護具使用，應力性骨折就會癒合。但部分患者因足部變形導致受力不均，會反覆骨折或慢性不癒合，須長期使用鞋墊輔具改善足部受力，或以手術加以固定，甚至做自體骨移植和足部矯正手術才能解決。非典型股骨骨折若在X光影像上看到裂痕且大腿疼痛，除了藥物治療外，建議手術固定治療。

一般來說，骨裂病人若疼痛超過2週，可能已經位移骨折，一定要做追蹤，才能快速處置。

