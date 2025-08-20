自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感破千例因「免疫竊盜」 疾管署將評估納「鼻噴式疫苗」公費

2025/08/20 17:52

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵（左）與台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民（右）表示，今年預防流感有自費鼻噴式流感疫苗可選擇。（記者林惠琴攝）

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵（左）與台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民（右）表示，今年預防流感有自費鼻噴式流感疫苗可選擇。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕今（2025）年流感重症已破千例，不只超越去（2024）年，更較前年翻倍成長，醫師推估可能與「免疫竊盜」有關，加上今年可能掀起H1N1、H3N2雙病毒株流行，提醒民眾打疫苗防護，而家中若有怕挨針的小孩，10月將有自費鼻噴式流感疫苗上市；疾管署副署長曾淑慧表示，後續會評估是否提供公費使用。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，根據疾管署統計，今年累計流感重症已達1488例，不只高於去年同期的1365例，更較2023年的613例翻倍成長。

黃立民指出，新冠疫情期間落實戴口罩、勤洗手等防護措施，疫後在「免疫負債」作用下，會造成流感等其他疾病升溫，而免疫負債通常持續2、3年，目前流感病例卻仍多，推估也可能與「免疫竊盜」有關，也就是在感染新冠後，免疫細胞損傷，造成其他疾病發生。

黃立民說明，在流感病毒株中，以H3N2最為兇猛，通常3年會流行1次，由於近年都是由H1N1主導，今年秋冬不排除H3N2也回歸，掀起「雙重流行」，可能提升整體重症與死亡風險，尤其免疫較弱的兒少與年長者恐首當其衝。

黃立民指出，根據美國監測資料，兒少流感死亡有13%為併發腦炎或腦病變；近15個流感季監測更發現，又以2至11歲占比最高。而觀察兒少流感併發腦炎及腦病變死亡個案，超過一半是沒有任何可能導致重症風險因子的健康孩童。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵則提到，兒少在家中傳播流感病毒的風險是成人的2倍，容易形成家庭到社區又到家庭的連鎖傳播，進一步把病毒帶到老年人或慢性病者身邊，造成嚴重醫療負擔。

黃立民說明，全球每年有42%因流感而住院的病人為未滿18歲兒少，美國研究則發現67%住院者未接種疫苗。面對不少家長對於家中小孩怕打針傷透腦筋，今年10月起將有鼻噴式流感疫苗上市，適用2至17歲族群，推估售價約在1500至2000元之間，這種無痛疫苗在芬蘭達成幼兒接種率翻倍，建議疾管署可評估納入公費提供。

黃立民解釋，鼻噴式流感疫苗屬於活性減毒疫苗，在噴入鼻腔時能誘發鼻腔黏膜抗體，在鼻腔建立第一道防線阻斷病毒入侵，同時在體內誘發鼻腔黏膜組織產生IgA抗體，透過血清IgG抗體的全身免疫、細胞免疫反應的活化，形成「三重免疫」機制，較傳統流感疫苗可增加50%以上的保護力，且保護效果可達8至12個月，降低住院風險63%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中