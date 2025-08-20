流感破千例因「免疫竊盜」 疾管署將評估納「鼻噴式疫苗」公費

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵（左）與台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民（右）表示，今年預防流感有自費鼻噴式流感疫苗可選擇。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕今（2025）年流感重症已破千例，不只超越去（2024）年，更較前年翻倍成長，醫師推估可能與「免疫竊盜」有關，加上今年可能掀起H1N1、H3N2雙病毒株流行，提醒民眾打疫苗防護，而家中若有怕挨針的小孩，10月將有自費鼻噴式流感疫苗上市；疾管署副署長曾淑慧表示，後續會評估是否提供公費使用。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，根據疾管署統計，今年累計流感重症已達1488例，不只高於去年同期的1365例，更較2023年的613例翻倍成長。

請繼續往下閱讀...

黃立民指出，新冠疫情期間落實戴口罩、勤洗手等防護措施，疫後在「免疫負債」作用下，會造成流感等其他疾病升溫，而免疫負債通常持續2、3年，目前流感病例卻仍多，推估也可能與「免疫竊盜」有關，也就是在感染新冠後，免疫細胞損傷，造成其他疾病發生。

黃立民說明，在流感病毒株中，以H3N2最為兇猛，通常3年會流行1次，由於近年都是由H1N1主導，今年秋冬不排除H3N2也回歸，掀起「雙重流行」，可能提升整體重症與死亡風險，尤其免疫較弱的兒少與年長者恐首當其衝。

黃立民指出，根據美國監測資料，兒少流感死亡有13%為併發腦炎或腦病變；近15個流感季監測更發現，又以2至11歲占比最高。而觀察兒少流感併發腦炎及腦病變死亡個案，超過一半是沒有任何可能導致重症風險因子的健康孩童。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵則提到，兒少在家中傳播流感病毒的風險是成人的2倍，容易形成家庭到社區又到家庭的連鎖傳播，進一步把病毒帶到老年人或慢性病者身邊，造成嚴重醫療負擔。

黃立民說明，全球每年有42%因流感而住院的病人為未滿18歲兒少，美國研究則發現67%住院者未接種疫苗。面對不少家長對於家中小孩怕打針傷透腦筋，今年10月起將有鼻噴式流感疫苗上市，適用2至17歲族群，推估售價約在1500至2000元之間，這種無痛疫苗在芬蘭達成幼兒接種率翻倍，建議疾管署可評估納入公費提供。

黃立民解釋，鼻噴式流感疫苗屬於活性減毒疫苗，在噴入鼻腔時能誘發鼻腔黏膜抗體，在鼻腔建立第一道防線阻斷病毒入侵，同時在體內誘發鼻腔黏膜組織產生IgA抗體，透過血清IgG抗體的全身免疫、細胞免疫反應的活化，形成「三重免疫」機制，較傳統流感疫苗可增加50%以上的保護力，且保護效果可達8至12個月，降低住院風險63%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法