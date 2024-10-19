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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》無糖汽水最好別喝 美國醫：增心臟病中風風險

2024/10/19 19:08

無糖汽水對健康影響不容輕忽。（圖取自freepik）

無糖汽水對健康影響不容輕忽。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愛喝汽水又擔憂發胖，部分人會選擇無糖汽水。然有一位美國醫師說明，無糖汽水恐導致中風、心血管、腎臟疾病風險大增，更可能擾亂對飲食的控制，導致暴飲暴食。

據外媒《每日郵報》報導，在美國加州舊金山執業的醫師賽希（Saurabh Sethi）透過YouTube影片指出，根據美國心臟協會與美國中風協會在2019年發表的研究指出，50歲以上女性飲用含人工甜味劑的飲料，恐增加心臟病與中風風險。

同時賽希說明，美國國家腎臟基金會認為，無糖汽水的磷，恐引發慢性腎病：每天2罐以上將引發腎臟負擔。

美國國家腎臟基金會研究邀請一群腎功能正常女性，最後發現飲用無糖汽水的人，腎絲球過濾率下降速度是沒喝的人的3倍，

接著賽希認為無糖汽水會影響胰島素敏感性，干擾腸道菌群，表示將影響腸道健康，消化將受影響。

最後賽希提到《JAMA Open Network》在2021年發表一項研究，發現蔗糖素（sucralose）這項在無糖汽水常見的成分會刺激食慾。研究表示，吃下蔗糖素將在大腦引發較大的神經獎勵反映。最後賽希總結：無糖汽水不能提供任何營養，建議大家少喝，或是不要再喝。

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