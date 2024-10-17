健康網》感冒補維生素C快快好？ 醫破迷思：效能不大

研究發現，除非是缺乏維生素C或D的患者，否則想要靠服用維生素C或D來預防感冒、加速病程，看起來效能不大；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人會在自己感冒時補充維生素C，並加上自己過往經驗覺得「能比較快好」，陳俊仁親子診所院長陳俊仁表示，這個問題在醫界已經爭議超過70年，也有很多相關研究，發現除非你是缺乏維生素C或D的患者，否則想要靠服用維生素C或D來預防感冒、加速病程，看起來效能不大。

陳俊仁在臉書專頁「小兒感染氣喘專科陳俊仁醫師」發文分享，他常碰到病人看感冒說「我症狀不嚴重，不用開藥，自己吞維生素C就好」，究竟是真有療效或是心理作用？研究指出，假設每天都服用高劑量維生素C，成人平均感冒天數從12天變11天，兒童則從28天縮短為24天，效果有限。

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陳俊仁提到，也有著重在「感冒時才開始服用維生素C」的研究，但目前看起來，無論是在感冒的嚴重度，或是減少感冒持續的時間方面，一點幫助都沒有。

維生素D能不能治療感冒？

陳俊仁說明，維生素D除了與鈣的吸收有關，也可以調節細胞生長與免疫功能，減少發炎反應。因此有人認為可以預防或治療COVID-19，不過根據《刺胳針》2021年最新的建議，仍然缺乏足夠的證據來支持這個論點。且國外的研究，在1-5歲的健康兒童中，每天服用2000 IU（高劑量）的維生素D和補充400（低劑量）IU的維生素D，並不能減少冬天得到上呼吸道感染（感冒）的機率。

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