大便灰白、尿色變深別輕忽！ 醫：當心「無痛性黃疸」癌症前兆

無痛性黃疸恐藏癌，排尿排便顏色需注意；情境照。（圖取自shutterstock）

〔即時新聞／綜合報導〕臉色發黃卻不會痛？當心可能不是小毛病，而是致命警訊！肝膽腸胃科林相宏醫師提醒，臨床最讓他擔心的不是病人肚子痛、黃疸，而是「無痛性黃疸」。他強調，這類病人往往沒有明顯不適，卻可能隱藏著胰臟癌等嚴重病變，千萬不可輕忽。

林相宏近（9）日在臉書「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文分享一名60歲女性病患的案例，患者近一週出現輕微胃脹不適與胃酸感，但並未出現食慾下降、體重變化或發燒、腹痛等典型症狀。唯一異常的是尿液顏色變深如柳橙汁，排便顏色也轉為灰白，臉色也被親友指出變黃。

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「一聽就知道大事不妙！」林相宏表示，這正是教科書中所提的「無痛性黃疸」，高度懷疑為膽道被腫瘤阻塞。他立即進行超音波檢查，發現病患膽道明顯阻塞、膽囊腫脹如水球，最終在胰臟頭部找到一顆1.5公分腫瘤。進一步檢查胰臟癌指標CA199更高達460 U/ml，遠高於正常值（<37）。

林相宏指出，當膽汁無法正常排出，膽紅素累積，便會出現黃疸現象，最明顯的是眼白變黃、尿液加深、膚色發黃。一般常見的黃疸多由膽結石阻塞引起，因症狀明顯如劇烈腹痛、噁心、發燒等，病人會立即就醫。相比之下，腫瘤造成的膽道阻塞進展緩慢，早期症狀不明顯，容易延誤診斷。

他提醒，若出現「無痛性黃疸」，尤其尿色變深、糞便變白，務必要提高警覺。常見引起無痛性黃疸的癌症包括胰臟癌、膽道癌、壺腹癌、十二指腸癌等，建議定期健檢，並觀察大小便顏色變化。

「很多病人說家裡馬桶是深色的，看不出來，我只能搖頭。」林相宏強調，排泄物的顏色變化其實是身體異常的重要指標，希望民眾能多加留意，及早發現潛在危機。

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