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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不只吃太油！ 醫點名「脂肪肝」5大元凶

2025/04/13 17:38

醫師提醒，脂肪肝除了影響肝臟健康外，也容易導致糖尿病、高血壓、高血脂，進而增加心血管疾病的風險；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，脂肪肝除了影響肝臟健康外，也容易導致糖尿病、高血壓、高血脂，進而增加心血管疾病的風險；示意圖。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生活壓力大，許多人習慣透過攝取高糖、高油等食物，獲得心靈滿足，小心害「脂肪肝」上門。初日診所減重專科醫師陳威龍提醒，脂肪肝無症狀，卻影響肝臟健康、增加心血管疾病風險，因此必須了解危險因子，如愛吃精緻碳水化合物、高脂食物、愛喝酒，或是本身有胰島素阻抗、內臟脂肪過多、運動不足，甚至是服用某些藥物，皆可能引發脂肪肝，建議改善飲食、運動及減重等護健康。

脂肪肝無症狀 傷肝、心血管

陳威龍在臉書專頁「陳威龍醫師｜從急診到減重，走過慢病的體能大叔」發文說明，脂肪肝是指肝臟細胞內累積過多脂肪，長期下來可能造成肝臟發炎、纖維化、肝硬化、甚至肝癌。

除了影響肝臟健康，還可能引發其他疾病。陳威龍指出，脂肪肝也容易導致糖尿病、高血壓、高血脂，進而增加心血管疾病的風險。此外，也會造成免疫功能失調。脂肪肝的形成通常與飲食、生活習慣、代謝狀況有關，常見原因如下：

飲食不當：過量精緻碳水化合物（白飯、麵包、含糖飲料），使得過多糖分，轉化成脂肪儲存在肝臟；過量脂肪攝取，特別是反式脂肪、飽和脂肪等，會促進肝臟脂肪堆積；過量酒精，會影響肝臟代謝，導致酒精性脂肪肝。

胰島素阻抗與代謝異常：當胰島素阻抗時，會使肝臟過度合成脂肪，形成脂肪肝，因此與糖尿病、肥胖息息相關；當血液中三酸甘油酯過高，會增加肝臟脂肪堆積。

肥胖與內臟脂肪過多：內臟脂肪比皮下脂肪更容易釋放游離脂肪酸，導致肝臟累積脂肪，因此BMI過高或腰圍過大（男性>90cm、女性>80cm）是脂肪肝的危險因子。

運動不足：缺乏運動會減少身體消耗脂肪的能力，導致脂肪堆積在肝臟。

某些藥物與疾病：類固醇、荷爾蒙藥物、抗病毒藥物可能影響肝臟脂肪代謝，另，甲狀腺低下、多囊性卵巢症候群等內分泌失調問題，也會增加脂肪肝風險。

醫師建議，少吃精緻碳水化合物、含糖飲料、酒精與加工食品，多吃好油脂（橄欖油、酪梨、堅果）與高纖飲食，保護肝臟健康；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，少吃精緻碳水化合物、含糖飲料、酒精與加工食品，多吃好油脂（橄欖油、酪梨、堅果）與高纖飲食，保護肝臟健康；示意圖。（圖取自freepik）

4招改善、預防脂肪肝

如何預防與改善脂肪肝？陳威龍建議，從飲食調整、運動、控制體重與腰圍、穩定血糖與血脂上下手。如果已有脂肪肝，應積極改善飲食與生活習慣，必要時可搭配藥物治療，以防止惡化成肝硬化或肝癌。

飲食調整：建議減少精緻碳水化合物攝入，避免含糖飲料、酒精、加工食品。同時，應多吃好油脂（橄欖油、酪梨、堅果）與高纖飲食，保護肝臟健康。

運動：每週至少150分鐘有氧運動（如跑步、快走），並加強阻力訓練，提升肌肉代謝脂肪的能力。

控制體重與腰圍：減少內臟脂肪，每減少5-10%體重，脂肪肝就可能明顯改善。

穩定血糖與血脂：避免血糖忽高忽低，減少胰島素阻抗。此外，也應控制三酸甘油酯，降低肝臟脂肪堆積。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

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