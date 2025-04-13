糖尿病家族添新成員！IDF正式認定「第5型」 專攻營養不良年輕族群

第5型糖尿病不同於1、2型 關鍵在「胰島素分泌缺陷」。圖為檢測血糖情境照。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際糖尿病聯盟（IDF）近日正式將一種長期被忽視、與營養不良相關的糖尿病命名為「第5型糖尿病」。此病主要影響中低收入國家中身形消瘦的青少年及年輕成人。這項重要醫學進展，主要歸功於美國愛因斯坦醫學院全球糖尿病研究所創始主任霍金斯（Meredith Hawkins）醫師及其團隊的深入研究與積極倡議。

醫學網站《Medical Express》報導，霍金斯醫師指出，這種糖尿病過去嚴重診斷不足且成因不明，IDF的正名是「提升大眾對此健康問題關注的重要一步」，因為它對全球數百萬患者造成毀滅性影響。

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雖然肥胖引起的第2型糖尿病在發展中國家仍居主導地位，但霍金斯醫師觀察到，越來越多年輕患者的糖尿病並非源於過食，而是營養匱乏。全球估計約有2000萬至2500萬人罹患第5型糖尿病，主要集中於亞洲與非洲。霍金斯醫師憂心表示，醫界對如何有效治療這些患者仍感棘手，「他們確診後的存活期往往不超過一年。」

營養不良相關糖尿病的概念早在70年前即被提出，世界衛生組織（WHO）也曾於1985年承認其獨特性，但因缺乏持續研究證據而在1999年取消分類。霍金斯醫師自2005年教學期間便注意到此異常病症。

醫師們面對這些年輕瘦弱患者時感到困惑。這類患者既不像典型第1型糖尿病（胰島素治療反應差甚至危險），也不符合常與肥胖相關的第2型糖尿病特徵。這種獨特臨床表現使診斷與治療陷入困境。

為釐清真相，霍金斯醫師於2010年創立全球糖尿病研究所，領導國際合作探究其代謝機制。關鍵突破來自2022年發表於《糖尿病照護》（Diabetes Care）的研究。霍金斯團隊與印度韋洛爾基督教醫學院合作證明，第5型糖尿病與其他類型有根本差異。過去推測的胰島素阻抗並非主因，霍金斯強調：「研究揭示，這類患者存在的是胰島素『分泌』能力的嚴重缺陷，這項發現徹底改變了我們對病因的理解與治療思路。」

基於充分證據，霍金斯團隊今年初在印度召開國際會議，匯集各國專家及IDF、美國糖尿病協會代表，共同討論分類、診斷與管理策略。會議一致同意將其視為獨立疾病類型。此決議最終在泰國曼谷舉行的2025年IDF世界糖尿病大會上獲得正式認可。

IDF主席施瓦茨（Peter Schwarz）博士宣布此消息時，同步成立第5型糖尿病工作小組，由霍金斯醫師擔任共同主席，目標在兩年內制定出正式診斷與治療指引。

霍金斯醫師表示，第5型糖尿病的盛行率高於結核病，甚至接近愛滋病，但長期缺乏正式名稱阻礙了診斷和療法開發。她期盼這次正名能加速研究進程，為對抗這個被長期忽視、常導致嚴重衰弱甚至致命的疾病帶來曙光。

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