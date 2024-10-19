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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

「為癌而跑」公益路跑 新北衛局：定期篩檢及早發現護健康

2024/10/19 14:11

為癌而跑活動2017年至今已舉辦8年，並自第二屆2018年起於新北市舉辦7年，期望藉此加強大眾防癌意識，守護自身健康權益。（新北市衛生局提供）

為癌而跑活動2017年至今已舉辦8年，並自第二屆2018年起於新北市舉辦7年，期望藉此加強大眾防癌意識，守護自身健康權益。（新北市衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市偕同台灣腸癌病友協會於今（19）日在新店區碧潭東岸廣場，辦理「第8屆為癌而跑」公益路跑活動，邀請市民一起揮灑汗水，並強調運動是維持健康的不二法門，更是遠離癌症威脅的重要利器。為癌而跑活動自2017年起已邁入第8個年頭，不僅為癌症病患、家屬加油打氣，更象徵著對抗癌症的堅毅決心。

衛生局長陳潤秋表示，大腸癌長年高居癌症十大死因第3名，市府積極推動大腸癌防治工作，今（2024）年截至9月底大腸癌篩檢人數約19萬人次，其中篩檢陽性者約1萬人、透過篩檢確診大腸癌306人，因應大腸癌年輕化趨勢，市府自7月1日起提供45至49歲設籍新北市民終生1次免費大腸癌篩檢，並呼籲符合資格市民定期篩檢、及早發現。

陳潤秋說，此次活動為使所有參與者都能盡情享受運動樂趣，路跑里程分為6公里及10公里挑戰組，現場更設有營養、癌症衛教攤位闖關活動，讓市民養成規律運動、定期篩檢、均衡飲食習慣，為健康建立多重保險，讓癌症無所遁形。

新北市偕同台灣腸癌病友協會辦理第8屆為癌而跑公益路跑活動。（新北市衛生局提供）

新北市偕同台灣腸癌病友協會辦理第8屆為癌而跑公益路跑活動。（新北市衛生局提供）

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