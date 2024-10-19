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健康 > 杏林動態

彰化秀傳消防安檢6大樓全合格 安全設施持續更新升級

2024/10/19 14:31

彰化秀傳醫院最近完成年度消防安全檢查，各大樓及院區內所有建築經過嚴格檢驗，均通過檢查標準，並獲得消防單位的認可。（秀傳醫院提供）

彰化秀傳醫院最近完成年度消防安全檢查，各大樓及院區內所有建築經過嚴格檢驗，均通過檢查標準，並獲得消防單位的認可。（秀傳醫院提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化秀傳醫院最近完成年度消防安全檢查，各大樓及院區內所有建築經過嚴格檢驗，均通過檢查標準，並獲得消防單位的認可。此次檢查涵蓋醫療大樓、婦幼大樓、門診大樓、延平大樓、南平大樓、健檢大樓等6棟大樓院區內主要建築物，對病人及民眾安全高度重視，讓民眾可安心就醫。

秀傳醫院指出，此次消防安全檢查內容包括火災警報系統、緊急逃生設備、滅火器材及避難指示設施等，這些系統皆已通過消防法規的嚴格標準，並確保在緊急狀況下能夠有效運作。儘管在檢查初期，部分設施被指出需要改進，院方迅速展開改善措施，並於短時間內完成所有修繕工作。在複檢後，所有設施均通過檢驗，確保每一項設備及系統的完善運作。

秀傳醫院強調，隨著醫療服務的提升與現代化設備的引進，院區內的各項安全措施也持續更新與升級。除了常規的消防設備檢查，醫院還會定期進行消防演習，讓員工熟悉緊急應變流程，以確保在任何突發事件中，能夠迅速且有效地疏散病人及訪客。

彰化秀傳醫院消防安檢6棟大樓全數合格，讓民眾可安心就醫。（秀傳醫院提供）

彰化秀傳醫院消防安檢6棟大樓全數合格，讓民眾可安心就醫。（秀傳醫院提供）

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