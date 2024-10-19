北市聯醫傳醫療暴力！民眾診間亮刀 陳炳甫籲成立「白色小組」

北市議員陳炳甫指出，北市聯醫每年舉辦醫療暴力防治訓練，但相關暴力事件通報數量未見降低，建議仿效台大醫院雲林分院，成立「白色小組」。圖為北市聯醫仁愛院區。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台灣擁有世界頂尖醫療資源，但醫療暴力卻頻傳，台北市立聯合醫院和平院區昨（18日）甚至發生民眾在診間亮刀的衝突。台北市議員陳炳甫表示，北市聯醫院方每年舉辦2場醫療暴力防治教育訓練，但醫療暴力數字未見下降，建議可仿效台大醫院雲林成立「白色小組」，在衝突發生時介入協調。對此，聯醫表示將於1個月內評估可行性。

陳炳甫指出，近兩年地方政府衛生局通報轄區醫院發生滋擾事件，台北市由2022年59件增加至去年82件，增加數量是六都最多；北市2022年、2023年通報的醫療暴力案件中，聯醫佔比都約25%。

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他說，北市聯醫醫暴通報地點，發生地點急診最多，因為民眾心急、緊張，就容易產生衝突，病房、門診的醫療暴力情況就比較少，從2021至2023年北市聯醫通報醫療暴力地點，急診25件、病房18件、門診5件、其他地方4件，共計52件。

陳炳甫直言，聯醫一年平均舉辦2場醫療暴力防治教育訓練，但一次僅12人參加，聯醫7個院區算下來一年總共144人次參加，但院內員工約7千人，受訓比例實在太低，且授課講師是由該院保全承攬商、駐衛警人員來擔任，這不是本來就該做的教育訓練？他認為這樣做法不積極，感覺像是應付了事。

他表示，對於醫病衝突事前預防才是最重要的，比如台大雲林分院就有白色小組，在衝突發生前期大家情緒激動時就介入，降低雙方的火氣，不要等到真的打起來了才請警衛或保全來處理；而美國在武漢肺炎疫情期間，加州大學戴維斯分校醫學中心也有類似的組織，一年介入1500個衝突事件，且均未發展成暴力事件。

陳炳甫建議，聯醫也可成立類似小組，不要讓每個人都衝到前線，受訓對象同樣是第一線醫護、保全，但講師應安排心理師或溝通專家等更專業人士，由這個小組來與情緒激動的病患、家屬溝通。

北市聯醫總院長王智弘說，醫療暴力事件是絕對不能接受且遭人唾棄的，聯醫可以來評估成立機動性編組的可能性，以預防醫療暴力事件再度發生，承諾1個月內評估可行性。

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