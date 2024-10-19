自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

北市聯醫傳醫療暴力！民眾診間亮刀 陳炳甫籲成立「白色小組」

2024/10/19 14:57

北市議員陳炳甫指出，北市聯醫每年舉辦醫療暴力防治訓練，但相關暴力事件通報數量未見降低，建議仿效台大醫院雲林分院，成立「白色小組」。圖為北市聯醫仁愛院區。（資料照）

北市議員陳炳甫指出，北市聯醫每年舉辦醫療暴力防治訓練，但相關暴力事件通報數量未見降低，建議仿效台大醫院雲林分院，成立「白色小組」。圖為北市聯醫仁愛院區。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台灣擁有世界頂尖醫療資源，但醫療暴力卻頻傳，台北市立聯合醫院和平院區昨（18日）甚至發生民眾在診間亮刀的衝突。台北市議員陳炳甫表示，北市聯醫院方每年舉辦2場醫療暴力防治教育訓練，但醫療暴力數字未見下降，建議可仿效台大醫院雲林成立「白色小組」，在衝突發生時介入協調。對此，聯醫表示將於1個月內評估可行性。

陳炳甫指出，近兩年地方政府衛生局通報轄區醫院發生滋擾事件，台北市由2022年59件增加至去年82件，增加數量是六都最多；北市2022年、2023年通報的醫療暴力案件中，聯醫佔比都約25%。

他說，北市聯醫醫暴通報地點，發生地點急診最多，因為民眾心急、緊張，就容易產生衝突，病房、門診的醫療暴力情況就比較少，從2021至2023年北市聯醫通報醫療暴力地點，急診25件、病房18件、門診5件、其他地方4件，共計52件。

陳炳甫直言，聯醫一年平均舉辦2場醫療暴力防治教育訓練，但一次僅12人參加，聯醫7個院區算下來一年總共144人次參加，但院內員工約7千人，受訓比例實在太低，且授課講師是由該院保全承攬商、駐衛警人員來擔任，這不是本來就該做的教育訓練？他認為這樣做法不積極，感覺像是應付了事。

他表示，對於醫病衝突事前預防才是最重要的，比如台大雲林分院就有白色小組，在衝突發生前期大家情緒激動時就介入，降低雙方的火氣，不要等到真的打起來了才請警衛或保全來處理；而美國在武漢肺炎疫情期間，加州大學戴維斯分校醫學中心也有類似的組織，一年介入1500個衝突事件，且均未發展成暴力事件。

陳炳甫建議，聯醫也可成立類似小組，不要讓每個人都衝到前線，受訓對象同樣是第一線醫護、保全，但講師應安排心理師或溝通專家等更專業人士，由這個小組來與情緒激動的病患、家屬溝通。

北市聯醫總院長王智弘說，醫療暴力事件是絕對不能接受且遭人唾棄的，聯醫可以來評估成立機動性編組的可能性，以預防醫療暴力事件再度發生，承諾1個月內評估可行性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中