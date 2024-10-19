張智皓腦中風逝》8大危險因子 國健署3口訣搶黃金治療期

過去在綜藝節目上，藝人許效舜（左）、況明潔（右）與製作人張智皓（中）熱情一吻的畫面不復見。（資料照，記者陳奕全攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕金鐘製作人張智皓於15日深夜11點多因腦中風離世，享年60歲。對此，國民健康署呼籲民眾重視中風的危險因子，並提供了「微笑、舉手、說你好」的口訣，當出現眼歪嘴斜、平舉雙臂無力下垂、說話不清楚時，應在3小時內迅速就醫，爭取及時救治。

張智皓曾以《綜藝大集合》拿下金鐘獎，因中風病逝，享年60歲。（資料照，記者潘少棠攝）

國健署指出，每年10月29日被訂為「世界中風日」，今年的主題為「識別腦中風，爭取時間是關鍵」。國健署指出，中風的8大危險因子包括高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸及家族史等，這些因素皆可能增加中風的風險。

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此外，中風與心血管疾病密切相關。若民眾出現心跳不規則、心律不整等症狀，應儘快就醫檢查。為協助快速辨識腦中風徵兆，國健署提供了「微笑、舉手、說你好」的口訣。當身邊有人不舒服時，可請患者做以下動作， 如出現以上任一症狀，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

●微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。

●舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。

●說你好：是否說話不清楚。

國健署提醒，中風是不容忽視的健康問題。望民眾能提高警覺，重視日常健康管理，並了解中風的預防和識別方法，保護自己和家人的健康。

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