熟女髖關節退化跛行 脊骨矯治減緩疼痛

▲上半身的脊骨矯治療法可針對五十肩、媽媽手等這類疾病問題。（恩主公醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

新北市一名50歲婦女因為髖關節退化的緣故，走路一拐一拐，雖然經過多次治療、復健，效果仍不理想，困擾不已，所幸後續接受「脊骨矯治療法」，成功減少疼痛頻率，走路步態也變得比較穩定。

根據衛生福利部資料，70歲以上的老年人大多數都有退化性關節炎，容易產生疼痛、腫脹、發熱等症狀，嚴重時會造成骨刺和關節變形，影響活動力。

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恩主公醫院中醫部針傷科主任黃敬仁指出，中醫傳統傷科治療是用推拿、按蹻、關節調整方式，讓身體肌肉與骨骼錯位，暫時緩解不舒服位置的痠痛，但因為人有慣性姿勢，可能導致疼痛復發頻率較高，若需要進一步改善，就必須採取針灸或脊骨矯治療法。

黃敬仁表示，脊骨矯治療法是以輕柔手法將患者錯位的肌肉、筋膜和骨頭，還原到身體結構該有的位置，適合關節受傷、肌肉痠痛、腰椎勞損、脊椎小面關節錯位和髖關活動障礙的患者，而上半身的脊骨矯治療法，對於五十肩、媽媽手的改善效果尤為顯著，下半身則對髖關節肌肉受傷、扭傷、拉傷或閃到腰有效果。

不過，黃敬仁提醒，有椎底動脈血循不良、動脈瘤、骨骼腫瘤、骨骼感染、不穩定性脊椎、發炎性關節炎（如類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎）、嚴重神經損傷等病史的患者，相對不適合脊骨矯治療法，治療前要先經過專業醫師評估，並由操作經驗豐富的醫師執行。

▲脊骨矯治療法以輕柔手法方式進行。（恩主公醫院提供）

▲黃敬仁醫師採用脊骨矯治療法幫助退化性關節炎患者。（恩主公醫院提供）

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