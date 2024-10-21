藍委質疑新冠預算有缺口 疾管署：抗病毒藥估可用至明年底

疾管署依近1年新冠疫情推估未來就診趨勢，已採購儲備的抗病毒藥足以使用至明年底。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國民黨立委萬美玲質疑明年新冠防疫預算存在重大缺口，政府僅編列1.9億元用於實驗研究，沒有任何預算是用在篩檢及治療藥物上。對此，衛福部疾管署今（21日）表示，已於今年提前部署編列預算，採購儲備充足的相關抗病毒藥，依近1年疫情推估未來就診趨勢，足以使用至明年底。

疾管署副署長羅一鈞表示，已於今年提前部署編列預算採購儲備充足的新冠抗病毒藥物，並完成瑞德西韋（Remdesivir）共30萬劑、倍拉維（Paxlovid）共50萬人份及莫納皮拉韋（Molnupiravir）共4萬320人份的採購。依據近1年新冠病毒感染推估未來疫情就診趨勢，藥物採購儲備量估計足以使用至明年底。

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羅一鈞指出，目前瑞德西韋庫存8萬劑、倍拉維庫存28.6萬人份、莫納皮拉韋庫存1.2萬人份，儲備量充足無虞，將持續監測藥物使用情形，視疫情需要評估擴充需求。明年如遇大規模緊急突發疫情，導致藥物庫存量下降較快時，將以衛福部相關預算，進行調度擴大抗病毒藥物採購，另將視明年疫情評估，編列2026年採購抗病毒藥物預算。

疾管署說明，相較於流感抗病毒藥效期較長，如克流感膠囊效期為7年，新冠抗病毒藥以倍拉維為例，完成驗收交貨後效期僅維持約14至18個月，且新冠疫情變化極大，無法一次性大量採購儲備。

疾管署指出，為發揮最大效益化，避免藥物屆期失效，造成資源浪費，採用部分數量以開口合約進行採購的彈性方式，確保獲得充足在效期內藥物，並能配合疫情變化，適時依需求滾動調整採購數量。

疾管署強調，由於新冠疫情變化大，病毒變異難以精確預測，加上藥廠產能有限、供應時效受國際間需求影響，因此持續與原廠保持密切合作，爭取優先、快速供應我國藥物，確保民眾用藥需求無虞。

另外，疾管署也指出，為保障民眾獲得適切治療，將持續關注監測疾病流行趨勢、藥物最新臨床實證、公共衛生與社會成本效益及國際間診治指引建議，並諮詢專家，適時修訂國內治療指引用藥建議，以做出對國人健康安全最具效益的決定。

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