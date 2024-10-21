自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

藍委質疑新冠預算有缺口 疾管署：抗病毒藥估可用至明年底

2024/10/21 15:32

疾管署依近1年新冠疫情推估未來就診趨勢，已採購儲備的抗病毒藥足以使用至明年底。（資料照，記者林惠琴攝）

疾管署依近1年新冠疫情推估未來就診趨勢，已採購儲備的抗病毒藥足以使用至明年底。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國民黨立委萬美玲質疑明年新冠防疫預算存在重大缺口，政府僅編列1.9億元用於實驗研究，沒有任何預算是用在篩檢及治療藥物上。對此，衛福部疾管署今（21日）表示，已於今年提前部署編列預算，採購儲備充足的相關抗病毒藥，依近1年疫情推估未來就診趨勢，足以使用至明年底。

疾管署副署長羅一鈞表示，已於今年提前部署編列預算採購儲備充足的新冠抗病毒藥物，並完成瑞德西韋（Remdesivir）共30萬劑、倍拉維（Paxlovid）共50萬人份及莫納皮拉韋（Molnupiravir）共4萬320人份的採購。依據近1年新冠病毒感染推估未來疫情就診趨勢，藥物採購儲備量估計足以使用至明年底。

羅一鈞指出，目前瑞德西韋庫存8萬劑、倍拉維庫存28.6萬人份、莫納皮拉韋庫存1.2萬人份，儲備量充足無虞，將持續監測藥物使用情形，視疫情需要評估擴充需求。明年如遇大規模緊急突發疫情，導致藥物庫存量下降較快時，將以衛福部相關預算，進行調度擴大抗病毒藥物採購，另將視明年疫情評估，編列2026年採購抗病毒藥物預算。

疾管署說明，相較於流感抗病毒藥效期較長，如克流感膠囊效期為7年，新冠抗病毒藥以倍拉維為例，完成驗收交貨後效期僅維持約14至18個月，且新冠疫情變化極大，無法一次性大量採購儲備。

疾管署指出，為發揮最大效益化，避免藥物屆期失效，造成資源浪費，採用部分數量以開口合約進行採購的彈性方式，確保獲得充足在效期內藥物，並能配合疫情變化，適時依需求滾動調整採購數量。

疾管署強調，由於新冠疫情變化大，病毒變異難以精確預測，加上藥廠產能有限、供應時效受國際間需求影響，因此持續與原廠保持密切合作，爭取優先、快速供應我國藥物，確保民眾用藥需求無虞。

另外，疾管署也指出，為保障民眾獲得適切治療，將持續關注監測疾病流行趨勢、藥物最新臨床實證、公共衛生與社會成本效益及國際間診治指引建議，並諮詢專家，適時修訂國內治療指引用藥建議，以做出對國人健康安全最具效益的決定。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中