健康網》高血壓不規律服藥？ 醫示警：恐釀致命風險

劉中平指出，許多高血壓患者未能規律服藥，輕忽病情控制，可能導致嚴重的心血管併發症；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「高血壓藥不是想吃才吃！」宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，許多高血壓患者未能規律服藥，輕忽病情控制，可能導致嚴重的心血管疾病，如心肌梗塞、腦中風、心律不整，甚至危及生命。

劉中平表示，不少患者把藥當成選擇題，「隔天吃、想到才吃，甚至停藥一兩週」，但看診時卻口口聲聲說「都有吃藥」。他直言，這類病人讓醫師最為頭痛，因為一旦突發急症，不僅病人風險極高，醫師與家屬都可能因此自責。

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劉中平強調，高血壓是一種需要長期管理的慢性疾病，規律服藥是預防重大心血管事件的第一步；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

他坦言，為了讓病患真正重視服藥的重要性，有時不得不語出驚人。「你太太每次都陪你來看診，你還不認真吃藥，不怕陽痿嗎？」這類話語雖然直白，卻是出於醫師的擔憂與無奈，希望病人與家屬都能理解藥物控制的關鍵性。

劉中平強調，高血壓是一種需要長期管理的慢性疾病，規律服藥是預防重大心血管事件的第一步，呼籲民眾切勿輕忽醫囑，才能守護自身與家人的健康。

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