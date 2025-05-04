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健康 > 杏林動態

奇美醫院號召民間企業淨灘 親子守護海洋生態

2025/05/04 09:52

海洋永續淨灘活動，清除重達552.3公斤的垃圾，共同為環境盡一份心力。（奇美醫院提供）

海洋永續淨灘活動，清除重達552.3公斤的垃圾，共同為環境盡一份心力。（奇美醫院提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕過不一樣的母親節！為響應「世界地球日」及守護海洋生態，奇美醫院發起「海洋永續」家庭日活動，獲得台南10家企業支持加入行列，同時結合嘉年華方式，在安平觀夕平台淨灘，近900名員工眷屬與親子家庭，不分彼此，以「歡喜心、歡喜做」，共同清理出552.3公斤垃圾，用實際行動守護海洋環境、愛惜地球。

奇美醫院院長林宏榮表示，「淨灘活動不僅是一項清理行動，更是一個教育和宣傳的契機」，為落實員工環境保育，奇美醫院每年將淨灘、植樹、小農市集、惜物小舖以及綠色旅遊等活動列入員工健康促進重要項目，希望通過這樣的活動，提高社會大眾對海洋保護的意識，並鼓勵更多人參與環保行動，共同守護地球環境。

親子響應淨灘活動，戶外環保教育機會。（奇美醫院提供）

親子響應淨灘活動，戶外環保教育機會。（奇美醫院提供）

「企業聯手海洋永續」家庭日淨灘活動，從最初的4家企業加入行列，逐年擴大規模，增加到今年10家企業響應，並以戶外嘉年華方式寓教於樂，顯示在地企業對環境永續的重視與凝聚力。

奇美醫院表示，來自各不同企業結合專業與資源，從綠色金融、節能旅宿、再生能源、紅樹林復育到志工行動，展現多元實踐永續。藉由海岸淨灘行動，不僅提升員工與家屬的環保意識，更為台南描繪出企業與市民攜手築夢永續的美好城市圖像。

各企業團隊齊心協力，發揮動手精神，共同撿拾垃圾。（奇美醫院提供）

各企業團隊齊心協力，發揮動手精神，共同撿拾垃圾。（奇美醫院提供）

奇美醫院3日發起淨灘活動，10家企業對環保的承諾與實際行動，共同為海洋保護努力。（奇美醫院提供）

奇美醫院3日發起淨灘活動，10家企業對環保的承諾與實際行動，共同為海洋保護努力。（奇美醫院提供）

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