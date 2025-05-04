限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
奇美醫院號召民間企業淨灘 親子守護海洋生態
〔記者洪瑞琴／台南報導〕過不一樣的母親節！為響應「世界地球日」及守護海洋生態，奇美醫院發起「海洋永續」家庭日活動，獲得台南10家企業支持加入行列，同時結合嘉年華方式，在安平觀夕平台淨灘，近900名員工眷屬與親子家庭，不分彼此，以「歡喜心、歡喜做」，共同清理出552.3公斤垃圾，用實際行動守護海洋環境、愛惜地球。
奇美醫院院長林宏榮表示，「淨灘活動不僅是一項清理行動，更是一個教育和宣傳的契機」，為落實員工環境保育，奇美醫院每年將淨灘、植樹、小農市集、惜物小舖以及綠色旅遊等活動列入員工健康促進重要項目，希望通過這樣的活動，提高社會大眾對海洋保護的意識，並鼓勵更多人參與環保行動，共同守護地球環境。
請繼續往下閱讀...
「企業聯手海洋永續」家庭日淨灘活動，從最初的4家企業加入行列，逐年擴大規模，增加到今年10家企業響應，並以戶外嘉年華方式寓教於樂，顯示在地企業對環境永續的重視與凝聚力。
奇美醫院表示，來自各不同企業結合專業與資源，從綠色金融、節能旅宿、再生能源、紅樹林復育到志工行動，展現多元實踐永續。藉由海岸淨灘行動，不僅提升員工與家屬的環保意識，更為台南描繪出企業與市民攜手築夢永續的美好城市圖像。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應