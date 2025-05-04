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健康網》「這款」代糖較安全 專家：不升血糖、腸胃敏感友善

2025/05/04 12:26

專家提醒，羅漢果糖是相對安全的代糖選擇之一，偶爾使用幫助減少精製糖攝取是不錯的選擇，但不鼓勵過度仰賴代糖滿足甜味慾望；示意圖。（圖取自freepik）

專家提醒，羅漢果糖是相對安全的代糖選擇之一，偶爾使用幫助減少精製糖攝取是不錯的選擇，但不鼓勵過度仰賴代糖滿足甜味慾望；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕代糖百百款，近年認為羅漢果糖（Monk Fruit Sweetener）是天然又健康的選擇之一；對此，台灣營養基金會董事吳映蓉彙整多項研究指出，羅漢果糖具5特點包含：不刺激血糖、可能具正向調節菌向、穩定耐熱及具GRAS認證；此外，因其幾乎不發酵、不產氣，對腸胃敏感族群較友善。不過，並不鼓勵過度仰賴，最好減少對甜味的渴望，護健康。

羅漢果糖是什麼？吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文說明，羅漢果糖並非真正的糖，而是一種天然非營養性甜味劑（NNS），取自中國原生植物「羅漢果Siraitia grosvenorii」。其甜味主要來自其中的活性物質Mogroside V，屬於三萜類苷類，甜度可達蔗糖的150-300倍，因此用量要非常少。下為羅漢果糖特色：

專家說明，羅漢果糖取自中國原生植物「羅漢果」，其甜味主要來自其中的活性物質Mogroside V；示意圖。（資料照）

專家說明，羅漢果糖取自中國原生植物「羅漢果」，其甜味主要來自其中的活性物質Mogroside V；示意圖。（資料照）

1.不被人體消化吸收，所以不升血糖、不刺激胰島素分泌：人體研究顯示，羅漢果糖不會引起血糖或胰島素上升，可能改善胰島素敏感性、抗氧化與抗發炎；另1篇動物研究則顯示，可降低發炎標記如IL-6、TNF-α，提升胰島素訊號傳導。不過，相關研究還不夠多，不鼓勵用代糖來抗發炎。

2.初步動物實驗顯示「可能」正向調節菌相：研究顯示，有助促進乳酸菌（如 Lactobacillus）生長，並可能增加SCFA（短鏈脂肪酸）產生，有助維持腸道黏膜與抗發炎。不過，仍強調，要養好菌，還是多吃膳食纖維比較實在，不鼓勵用代糖養好菌。

3.羅漢果糖幾乎不發酵、不產氣：Mogroside V不像糖醇類（如赤藻糖、山梨醇）會在大腸被菌發酵產氣，對腸胃敏感族群較友善。不過，由於多數市售羅漢果糖為「複方甜味劑」，常混有赤藻糖或甜菊糖，腸胃較敏感者，請留意標示成分。

專家表示，羅漢果糖不會在大腸被菌發酵產氣，對腸胃敏感族群較友善；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

專家表示，羅漢果糖不會在大腸被菌發酵產氣，對腸胃敏感族群較友善；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

4.穩定耐熱，適合烘焙使用：不易分解、不產生苦味或異味

5.GRAS認證（美國FDA）：Mogroside V被認為可安全添加於食品中，廣泛應用於無糖飲料與機能食品。

最好減少對甜味渴望 更健康

吳映蓉總結，羅漢果糖是目前看來算是相對安全的代糖選擇之一。雖然目前看起來研究似乎支持其安全性，但長期大量攝取仍需更多人體試驗確認；偶爾使用幫助減少精製糖攝取是不錯的選擇，但不鼓勵過度仰賴代糖來滿足甜味慾望，最好減少對甜味的渴望，護健康。

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