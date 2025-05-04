健康網》大腸瘜肉不是切了就沒事！ 醫示警5因素仍會癌變

醫師表示，瘜肉切除並不等於永久無憂，某些人仍可能因5因素，而再發生大腸癌或新的瘜肉；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大腸鏡檢查發現瘜肉切除，是預防大腸癌重要步驟。但切除後就不會罹癌、長瘜肉嗎？胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，切除瘜肉確實能讓腸癌風險大幅降低，但不代表永久無憂，有些人可能因為瘜肉屬高風險型、數量多、未能完整切除、家族史，甚至是抽菸、肥胖等不良習慣，導致大腸癌再發生或出現新瘜肉，應定期檢查、做好健康生活習慣，遠離腸癌。

黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，多數大腸癌的發生，是從良性的腺瘤性瘜肉演變而來。當醫師在大腸鏡中發現瘜肉並切除時，就是在「截斷癌症發展的路」，便能顯著降低大腸癌的風險。然而，瘜肉切除並不等於永久無憂，某些人仍可能因以下因素而再發生大腸癌或新的瘜肉：

請繼續往下閱讀...

1.瘜肉本身屬於高風險型：如高級別異型增生、大型瘜肉等。

2.瘜肉數量多：如超過3顆。

3.未能完整切除。

4.家族有大腸癌病史。

5.生活習慣：如抽菸、肥胖、缺乏運動等不良習慣。

醫師提醒，即使第1次追蹤性大腸鏡後沒有發現癌症，隨後仍可能有新發生的大腸癌，因此應持續追蹤；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

定期追蹤＋日常5招 「腸」保健康

黃軒引述1篇2025年4月發表於《Gut》期刊的重要研究指出，即使第1次追蹤性大腸鏡（surveillance colonoscopy）後沒有發現癌症，隨後仍可能有新發生的大腸癌，因此持續追蹤非常必要。研究分析建議，若患者屬於中高風險族群，建議每3至5年接受1次大腸鏡檢查，以便及早發現可能的新病變；低風險族群也需在醫師指示下，適當安排追蹤，不可掉以輕心。

除了定期檢查外，平常生活中的自我保護也非常重要！黃軒提供5招，包括：均衡飲食、規律運動、戒菸限酒、控制體重及聽從醫囑。大腸瘜肉切除後，癌症風險雖然下降，但並不等於一勞永逸，定期追蹤、健康生活習慣，才能真正守護腸道健康。

●均衡飲食：多攝取蔬菜水果、減少紅肉和加工肉品。

●規律運動：每週至少150分鐘中等強度運動。

●戒菸限酒：吸菸和酗酒都會增加大腸癌風險。

●控制體重：避免肥胖。

●聽從醫囑：謹記醫師建議，按時進行大腸鏡檢查，追蹤腸道健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法