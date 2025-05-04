您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》大腸瘜肉不是切了就沒事！ 醫示警5因素仍會癌變
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕大腸鏡檢查發現瘜肉切除，是預防大腸癌重要步驟。但切除後就不會罹癌、長瘜肉嗎？胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，切除瘜肉確實能讓腸癌風險大幅降低，但不代表永久無憂，有些人可能因為瘜肉屬高風險型、數量多、未能完整切除、家族史，甚至是抽菸、肥胖等不良習慣，導致大腸癌再發生或出現新瘜肉，應定期檢查、做好健康生活習慣，遠離腸癌。
黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，多數大腸癌的發生，是從良性的腺瘤性瘜肉演變而來。當醫師在大腸鏡中發現瘜肉並切除時，就是在「截斷癌症發展的路」，便能顯著降低大腸癌的風險。然而，瘜肉切除並不等於永久無憂，某些人仍可能因以下因素而再發生大腸癌或新的瘜肉：
請繼續往下閱讀...
1.瘜肉本身屬於高風險型：如高級別異型增生、大型瘜肉等。
2.瘜肉數量多：如超過3顆。
3.未能完整切除。
4.家族有大腸癌病史。
5.生活習慣：如抽菸、肥胖、缺乏運動等不良習慣。
定期追蹤＋日常5招 「腸」保健康
黃軒引述1篇2025年4月發表於《Gut》期刊的重要研究指出，即使第1次追蹤性大腸鏡（surveillance colonoscopy）後沒有發現癌症，隨後仍可能有新發生的大腸癌，因此持續追蹤非常必要。研究分析建議，若患者屬於中高風險族群，建議每3至5年接受1次大腸鏡檢查，以便及早發現可能的新病變；低風險族群也需在醫師指示下，適當安排追蹤，不可掉以輕心。
除了定期檢查外，平常生活中的自我保護也非常重要！黃軒提供5招，包括：均衡飲食、規律運動、戒菸限酒、控制體重及聽從醫囑。大腸瘜肉切除後，癌症風險雖然下降，但並不等於一勞永逸，定期追蹤、健康生活習慣，才能真正守護腸道健康。
●均衡飲食：多攝取蔬菜水果、減少紅肉和加工肉品。
●規律運動：每週至少150分鐘中等強度運動。
●戒菸限酒：吸菸和酗酒都會增加大腸癌風險。
●控制體重：避免肥胖。
●聽從醫囑：謹記醫師建議，按時進行大腸鏡檢查，追蹤腸道健康。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應