健康網》疫苗追加劑要打哪？ 新研究曝「這樣打」保護力佳

研究顯示，將疫苗追加劑打在和前1劑相同的手臂，或許能更快獲得更廣泛的保護力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為提升免疫保護力，因此每隔一段時間需接種疫苗追加劑，但您知道疫苗施打位置也有「眉角」！腎臟科醫師王介立引述《Cell》期刊最新研究指出，施打追加劑的位置，會影響免疫反應的早期速度和品質。若能把追加劑打在和前一劑相同的手臂，或許能更快獲得更廣泛的保護力，以便應對快速變化的病毒。

免疫記憶怎麼運作？王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文說明，打疫苗就像讓免疫系統進行演習，產生能記住敵人的「記憶B細胞」。下次再遇到敵人（或打追加劑），這些細胞有的會立刻製造抗體（快速反應），有的會回到淋巴結的「生發中心」進行特訓，製造出更強、更能對付變種病毒的抗體，因此科學家好奇：記憶B細胞在哪裡，會影響它的選擇嗎？

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研究發現，最先接觸到疫苗的引流淋巴結裡有種叫「被膜下竇巨噬細胞」的守門員，它們會引導記憶B細胞做出選擇。（圖取自王介立臉書專頁）

研究發現，打過疫苗的老鼠，在最先接觸到疫苗的那個淋巴結（引流淋巴結 dLN）裡的記憶B細胞，打追加劑時，更傾向去「生發中心」接受特訓。而在其他淋巴結（非引流淋巴結 ndLN）的記憶B細胞，則較偏向快速製造抗體。關鍵在於dLN裡一種叫「被膜下竇巨噬細胞」（SSMs）的守門員，它們會引導記憶B細胞做出選擇。

同時研究亦針對人體施打新冠疫苗追加劑時做了實驗，其中1組打在和第1劑同側的手臂，另1組打在不同側的手臂，結果顯示，打在「同側」手臂的人，在打完追加劑的第1週，身體更快產生能對抗原始病毒及多種變異株的抗體，淋巴結的免疫反應也更活躍。

王介立總結，研究顯示，打追加劑的位置，會影響免疫反應的早期速度和品質。簡單來說，把追加劑打在和前1劑相同的手臂，或許能更快獲得更廣泛的保護力，這對於應對快速變化的病毒尤其重要，也為未來如何更有效地施打疫苗提供新的思考方向。

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