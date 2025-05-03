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健康 > 杏林動態

面對高齡、少子化 中山醫大、附醫啟動生醫創育新平台

2025/05/03 18:31

中山醫學大學暨附設醫院攜手資誠聯合會計師事務所，共同成立「中台灣生醫創育深耕平台」。（記者蔡淑媛攝）

中山醫學大學暨附設醫院攜手資誠聯合會計師事務所，共同成立「中台灣生醫創育深耕平台」。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕面對高齡化社會與生醫科技快速發展，中山醫學大學暨附設醫院攜手資誠聯合會計師事務所，整合臨床與產學能量，共同成立「中台灣生醫創育深耕平台」，並於今（3）日舉辦「健康台灣：中台灣生醫創育深耕平台啟動論壇」，宣示三方合作正式啟動，目標打造結合臨床實證、創新技術與資本媒合的跨域生態體系。

衛福部政務次長林靜儀會中表示，隨著台灣邁入高齡少子化社會，政府積極支持醫療與創新資源的區域整合，樂見公私協力與多元專業，深化健康韌性、強化中部醫療量能。

「中台灣生醫創育深耕平台」提供包括技術轉譯與產學合作、臨床試驗與法規輔導及財務與募資等3大支援，由中山醫大主責學術整合與創業輔導，中山附醫提供臨床驗證與醫療評估，資誠則負責財務規劃與資本媒合。

中山醫大校長黃建寧強調，學校不僅是知識培育場域，更是產業創新重要推手，透過平台串接中部醫療能量，並結合該校推動的「高齡產業新創加速器」，從研究出發、串接臨床與資本的合作機制，推動健康產業創新發展；中山附醫總院長蔡明哲也說，臨床實證是創新醫療技術能否落地的關鍵。

論壇包括童綜合、光田、秀傳等中部大型醫療體系，與北醫、成大等學研機構代表與會，進行跨界交流，促進臨床與創新連結。

「健康台灣：中台灣生醫創育深耕平台啟動論壇」，上百位產官學醫界代表共襄盛。（中山附醫提供）

「健康台灣：中台灣生醫創育深耕平台啟動論壇」，上百位產官學醫界代表共襄盛。（中山附醫提供）

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