健康網》紅、黃西瓜比一比！ 男性最好多吃「它」

西瓜紅、黃營養不一樣。營養師指出，像是紅肉西瓜富含較多維生素A、β-胡蘿蔔素；黃肉西瓜則勝在熱量較低、較多的鋅以及瓜胺酸；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕10月以後，台灣天氣仍未有明顯降溫趨勢。來片西瓜消消暑仍是不錯的選擇。而營養師高敏敏指出，西瓜紅、黃營養不一樣，各有好處，像是紅肉西瓜富含較多維生素A、β-胡蘿蔔素，可以保護眼睛及黏膜健康、使肌膚水潤；黃肉西瓜則勝在熱量較低、較多的鋅，還含有較高瓜胺酸，在體內能夠轉換成深受男士喜愛的「精胺酸」。

高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享西瓜營養圖鑑，進一步分析黃肉營養差異，其中，以每100g計算，紅肉西瓜鉀含量121mg（見下圖），維生素A有687I.U.、β-胡蘿蔔素 412μg、維生素C含6.8mg均勝出。

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黃肉西瓜則是贏在熱量較低，僅有29大卡、較高的鋅（0.3mg）、瓜胺酸含量也較高。

營養師分享西瓜挑選訣竅，選正圓形或橢圓形，盡量對稱；條紋間隔清楚、拍打聲音要低沉；示意圖。（資料照）

看外觀、聽拍打聲音來挑選

高敏敏也分享挑選西瓜訣竅如下：

●形狀：狀選正圓形或橢圓形，盡量對稱。

●紋路：條紋間隔開、清楚。

●聲音：拍打聲音低沉。

營養師解析紅、黃肉西瓜營養成分。（圖擷取自臉書粉專「高敏敏 營養師」）

養顏美容、降血壓好處多

她補充，其實紅肉跟黃肉西瓜都有各自的好處跟功效：

●西瓜含水量高，幫助清涼、解渴、消暑。

●礦物質鉀幫助預防心血管疾病，降血壓、消水腫。

●豐富維生素C可以幫助身體對抗壓力、抗氧化、養顏美容，想增強免疫力絕對少不了它。

●黃肉西瓜的瓜胺酸，在體內能夠轉換成男士們最愛的精胺酸，可以幫助血管放鬆、舒緩疲勞跟緊張情緒，熱量也比紅肉稍低一些。

1天最多吃3份

高敏敏再三強調，「份量很重要」，切一切放碗裡，8分滿就是1份水果，約等於60大卡，1天最多3份，千萬不要抱1整顆挖著吃，否則血糖超標、脂肪囤積，反而不健康。並提醒，吃西瓜很容易一片接著一片，不小心就嗑完一整顆，腸胃敏感者、血糖控制者、減重的朋友，應該要注意份量。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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